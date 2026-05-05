05.05.2026 06:14 Als Retter dank Mikrochip sehen, wo Hund herkommt, haben sie ein ganz spezielles Problem

Als die Beamten des "El Paso Animal Services" in Texas herausfanden, wo der Hund herkam, den sie aufgegriffen hatten, hatten sie ein ganz spezielles Problem.

Von Christian Norm

El Paso (Texas, USA) - Es wirkte alles so einfach. Doch als die Beamten des "El Paso Animal Services" in Texas am vergangenen Wochenende herausfanden, wo der Hund herkam, den sie auf der Straße aufgegriffen hatten, hatten sie ein ganz spezielles Problem.

Dieser Hund hatte eine ungewöhnliche Reise hinter sich. © Facebook/Screenshot/El Paso Animal Services Nein, sein Mikrochip gab keinen Anlass zur Sorge. Denn die Besitzerinnen des Vierbeiners hatten ihn auf einem aktuellen Stand gehalten. Vielmehr war der Ort, von dem er kam, die ungünstige Überraschung. Das Tier stellte sich nämlich als "Migrant" heraus, der irgendwie von Mexiko aus über die Grenze in die USA gekommen war. Laut den Mikrochip-Daten stammte die Fellnase aus Ciudad Juárez. Immerhin: Es fiel den Beamten dank der aktuell gehaltenen Daten leicht, Kontakt zu den Mexikanerinnen herzustellen, die ihren Hund schon schmerzlich vermissten. Hunde "Schlichtweg das Allerletzte": Mann lässt Hund im Tierheim zurück und verschwindet Nun musste allerdings ein Weg gefunden werden, wie man den Ausreißer möglichst einfach zurück in sein Land bringen konnte.

Facebook-Posting zeigt rührendes Wiedersehen des Hundes und seiner Besitzerinnen