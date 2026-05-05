Als Retter dank Mikrochip sehen, wo Hund herkommt, haben sie ein ganz spezielles Problem
El Paso (Texas, USA) - Es wirkte alles so einfach. Doch als die Beamten des "El Paso Animal Services" in Texas am vergangenen Wochenende herausfanden, wo der Hund herkam, den sie auf der Straße aufgegriffen hatten, hatten sie ein ganz spezielles Problem.
Nein, sein Mikrochip gab keinen Anlass zur Sorge. Denn die Besitzerinnen des Vierbeiners hatten ihn auf einem aktuellen Stand gehalten. Vielmehr war der Ort, von dem er kam, die ungünstige Überraschung.
Das Tier stellte sich nämlich als "Migrant" heraus, der irgendwie von Mexiko aus über die Grenze in die USA gekommen war. Laut den Mikrochip-Daten stammte die Fellnase aus Ciudad Juárez.
Immerhin: Es fiel den Beamten dank der aktuell gehaltenen Daten leicht, Kontakt zu den Mexikanerinnen herzustellen, die ihren Hund schon schmerzlich vermissten.
Nun musste allerdings ein Weg gefunden werden, wie man den Ausreißer möglichst einfach zurück in sein Land bringen konnte.
Facebook-Posting zeigt rührendes Wiedersehen des Hundes und seiner Besitzerinnen
"Dank unseres engagierten Teams konnte ein Treffpunkt an der internationalen Brücke vereinbart werden", berichteten die El Paso Animal Services jetzt auf ihrer Facebook-Seite.
Eine internationale Brücke ist ein Bauwerk, das zwei souveräne Staaten direkt miteinander verbindet – in diesem Fall die Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko. Auf dieser Brücke konnten die beiden Frauen ihren Hund schließlich wieder in Empfang nehmen.
Auf Bildern ist zu sehen, wie sie ihr geliebtes Haustier in die Arme schließen. Zum Abschied posierten sie noch für ein gemeinsames Foto mit den beiden Beamtinnen, die dieses Wiedersehen möglich gemacht hatten.
"Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, warum Mikrochipping so wichtig ist! Egal wie groß die Entfernung ist, Chips helfen, Familien wieder zusammenzubringen", schlussfolgerten die El Paso Animal Services am Ende des Facebook-Postings.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/El Paso Animal Services