04.05.2026 18:03 Hund sieht bei Rettung entsetzlich aus: Monate später ist er nicht wiederzuerkennen

Als der Rüde Toto Ende 2025 plötzlich im texanischen Donna auftauchte, wusste niemand, woher er kam. Doch retten wollte den entsetzlich aussehenden Hund keiner.

Von Christian Norm

Donna (Texas, USA) - Er war für alle eine Zumutung zu viel: Als der Rüde Toto Ende 2025 plötzlich im texanischen Donna auftauchte, wusste niemand, woher er kam. Doch retten wollte den entsetzlich aussehenden Hund niemand. Er war nämlich nicht nur schwer krank, unterernährt und ziemlich haarlos, sondern auch sehr aggressiv. Immerhin: Ein Nachbar postete ein Foto des armen Geschöpfs auf Facebook. Dort fiel er einer Tierschützerin ins Auge.

Toto sah nicht nur schlimm aus, er benahm sich leider auch so. © Facebook/Screenshot/Sandy Paws Rescue Inc. Doly Lydia Cabrera Mayer vermutete, dass der Vierbeiner nur deshalb so aggressiv war, weil ihm sein ganzes Leben lang Leid angetan worden war. "Er brauchte eine Chance und flehte darum", sagte sie jetzt in einem Interview mit The Dodo. Trotz der Gefahr, die von Toto ausging, fuhr Mayer in die Gegend, in der er gesichtet worden war - und fand ihn auch. Dort gelang es ihr trotz aller Probleme, das Tier schließlich in ihre Transportbox zu stecken. "Seine Reaktion auf Menschen war von großer Angst geprägt, was sich in seinem Zittern, seinen Fluchtversuchen und dem Beißen an der Transportbox zeigte", erzählte die Frau dem Tiermagazin. Hunde Das Leben kann grausam sein: Nach Tod ihres Besitzers landete Mona auf der Tötungsstation Davon ließ sich Mayer allerdings nicht abhalten. Im Gegenteil: Sie fühlte sich herausgefordert - und sollte recht behalten.

Hund Toto macht große Verwandlung durch

Wahnsinnige Verwandlung nach mehreren Monaten: So sieht Toto heute aus. © Instagram/Screenshot/sandypawsrescue