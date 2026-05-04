Hund sieht bei Rettung entsetzlich aus: Monate später ist er nicht wiederzuerkennen
Donna (Texas, USA) - Er war für alle eine Zumutung zu viel: Als der Rüde Toto Ende 2025 plötzlich im texanischen Donna auftauchte, wusste niemand, woher er kam. Doch retten wollte den entsetzlich aussehenden Hund niemand. Er war nämlich nicht nur schwer krank, unterernährt und ziemlich haarlos, sondern auch sehr aggressiv. Immerhin: Ein Nachbar postete ein Foto des armen Geschöpfs auf Facebook. Dort fiel er einer Tierschützerin ins Auge.
Doly Lydia Cabrera Mayer vermutete, dass der Vierbeiner nur deshalb so aggressiv war, weil ihm sein ganzes Leben lang Leid angetan worden war. "Er brauchte eine Chance und flehte darum", sagte sie jetzt in einem Interview mit The Dodo.
Trotz der Gefahr, die von Toto ausging, fuhr Mayer in die Gegend, in der er gesichtet worden war - und fand ihn auch. Dort gelang es ihr trotz aller Probleme, das Tier schließlich in ihre Transportbox zu stecken.
"Seine Reaktion auf Menschen war von großer Angst geprägt, was sich in seinem Zittern, seinen Fluchtversuchen und dem Beißen an der Transportbox zeigte", erzählte die Frau dem Tiermagazin.
Davon ließ sich Mayer allerdings nicht abhalten. Im Gegenteil: Sie fühlte sich herausgefordert - und sollte recht behalten.
Hund Toto macht große Verwandlung durch
Natürlich ging es für Toto zunächst in eine Tierklinik. Dort wurde bei ihm eine Infektion mit Herzwürmern, Räude und Unterernährung diagnostiziert. Der gezeichnete Hund wurde dann unter anderem mit Infusionen behandelt.
Tatsächlich konnte der Rüde nach bereits fünf Tagen entlassen werden. "Wir haben ihn mit nach Hause genommen und ihm einen ruhigen, friedlichen Platz geschaffen", sagte Mayer.
Es folgte eine monatelange Genesungsphase, in der Totos Fell und sein Selbstvertrauen ganz langsam zu wachsen begannen. "Obwohl er noch etwas misstrauisch ist, lässt Toto immer mehr Berührungen zu und lernt, an der Leine zu laufen", erzählte seine Retterin.
Auf neueren Fotos ist die Fellnase unterdessen kaum noch wiederzuerkennen. Zumindest äußerlich sieht Toto nun wieder richtig gut aus. Bis er innerlich bereit für eine neue Familie ist, wird aber wohl noch einige Zeit vergehen müssen.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Sandy Paws Rescue Inc.