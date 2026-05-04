Das Leben kann grausam sein: Nach Tod ihres Besitzers landete Mona auf der Tötungsstation
Kassel - Es ist eine Geschichte, die ans Herz geht - aber auch eine, die hoffentlich schon bald ihr ganz großes Happy End bekommt. Hündin Mona konnte einer Tötungsstation entkommen, wartet im Tierheim in Kassel auf ihre neue Familie.
Wie die Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" berichten, war das Mischlings-Mädchen in Ungarn auf einer Tötungsstation gelandet, nachdem ihr Besitzer verstorben war. Sie hatte zuvor mit fünf Hunden weiterhin auf dessen Grundstück gelebt und dort mehrere Wochen unversorgt verbracht.
Nachdem die Tiere entdeckt und abgeholt wurden, ging es für sie auf die Station, die nur wenige noch einmal lebend verlassen können. Mona und Co. hatten jedoch großes Glück im Unglück, wurden von dem von der "Wau-Mau-Insel" betriebenen Tierheim in Kiskunhalas rechtzeitig übernommen.
Drei der Vierbeiner haben bereits den Sprung nach Deutschland geschafft, jetzt ist auch Mona endlich an der Reihe. Mit ihrem begehrten "Ausreiseticket ins Glück" soll sich für die Kleine bald alles ändern.
Sie wird als eine "zauberhafte und freundliche" Hündin beschrieben, die eher schüchtern und vorsichtig agiert. Auch deshalb wäre sie vermutlich in einem eher ruhigen Haushalt ohne großen Trubel in Zukunft am besten aufgehoben.
Mona aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel sucht ein neues Zuhause - gern mit einem Ersthund
Ein netter und souveräner Ersthund, welcher der knapp zwei Jahre alten Mona, die bei einer Größe von 37 Zentimetern derzeit rund 10,6 Kilogramm auf die Waage bringt, zeigt, wie ein völlig sorgloses Leben funktioniert, darf "gerne vorhanden sein".
Wie alle Neuzugänge muss sie laut Tierheim einen Eingangscheck beim Tierarzt absolvieren, erst danach kann sie in ein neues Zuhause umziehen.
Es wird darüber hinaus auch ein länderspezifisches Reisekrankheitenprofil angefertigt. Kennenlernen kann man die zuckersüße Vierbeinerin aber schon.
Wer sich vorstellen kann, Mona ein liebevolles Leben zu bieten, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, per E-Mail oder alternativ über das Webformular melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)