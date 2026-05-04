Das Leben kann grausam sein: Nach Tod ihres Besitzers landete Mona auf der Tötungsstation

Kassel - Es ist eine Geschichte, die ans Herz geht - aber auch eine, die hoffentlich schon bald ihr ganz großes Happy End bekommt. Hündin Mona konnte einer Tötungsstation entkommen, wartet im Tierheim in Kassel auf ihre neue Familie.

Mona hat keine leichte Vergangenheit hinter sich, die Hündin sucht nach ihrer Reise nach Deutschland nach ihrer neuen Familie. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Wie die Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" berichten, war das Mischlings-Mädchen in Ungarn auf einer Tötungsstation gelandet, nachdem ihr Besitzer verstorben war. Sie hatte zuvor mit fünf Hunden weiterhin auf dessen Grundstück gelebt und dort mehrere Wochen unversorgt verbracht.

Nachdem die Tiere entdeckt und abgeholt wurden, ging es für sie auf die Station, die nur wenige noch einmal lebend verlassen können. Mona und Co. hatten jedoch großes Glück im Unglück, wurden von dem von der "Wau-Mau-Insel" betriebenen Tierheim in Kiskunhalas rechtzeitig übernommen.

Drei der Vierbeiner haben bereits den Sprung nach Deutschland geschafft, jetzt ist auch Mona endlich an der Reihe. Mit ihrem begehrten "Ausreiseticket ins Glück" soll sich für die Kleine bald alles ändern.

Sie wird als eine "zauberhafte und freundliche" Hündin beschrieben, die eher schüchtern und vorsichtig agiert. Auch deshalb wäre sie vermutlich in einem eher ruhigen Haushalt ohne großen Trubel in Zukunft am besten aufgehoben.