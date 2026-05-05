Frechdachs Butch ist ein Frauenversteher: Kann der Hund auch bei Dir landen?

Berlin - Im Berliner Tierheim wartet seit Mitte April ein besonderer Vierbeiner auf ein neues Zuhause: Cane Corso-/Mastiff-Mix Butch (1,5 Jahre) ist ein kleiner Frechdachs, der nun Menschen sucht, bei denen er ankommen darf.

Cane Corso-/Mastiff-Mix Butch (1,5 Jahre) wurde gefunden und lebt seitdem im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Butch bringt rassetypisch eine ordentliche Portion Eigenwillen mit. Der junge Rüde zeigt sich laut seinen Tierpflegern im Tierheim gelegentlich frech und auch etwas stur.

Gleichzeitig beschreibt ihn das Team als liebevoll und offen, wenn er Vertrauen gefasst hat. Dann zeigt er schnell seine charmante Seite.

Frauen gegenüber taut Butch meist schneller auf. Bei Männern reagiert er zunächst vorsichtiger und teilweise ängstlich. Fremden Menschen begegnet er generell erst einmal skeptisch. Der Hund braucht einen Moment, um Situationen einzuschätzen. Bekommt er diese Zeit, legt sich die Unsicherheit, und er öffnet sich zunehmend.

Für Butch sucht das Tierheim ein Zuhause bei Menschen, die Ruhe und Geduld mitbringen. Wichtig ist, dass seine neuen Halter ihn nicht bedrängen, sondern ihm die Möglichkeit geben, Vertrauen in seinem eigenen Tempo aufzubauen.

Hat er diese Sicherheit, zeigt sich Butch als angenehmer Begleiter mit eher gemütlichem Wesen. Ideal wäre für ihn ein Haus mit Grundstück. Dort könnte er entspannt draußen liegen, seine Umgebung beobachten und zur Ruhe kommen.