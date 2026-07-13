Als Retter dank Video sehen, was Hund widerfahren ist, bricht ihnen das Herz

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Er hatte schreckliche Angst und sie waren verwirrt: Hank wurde kürzlich in der Eingangshalle des Tierheims "Humane Society of Greater Miami" ausgesetzt.

Von Christian Norm

Miami (Florida, USA) - Er hatte schreckliche Angst und sie waren schrecklich verwirrt: Hank wurde vor einigen Wochen in der Eingangshalle des Tierheims "Humane Society of Greater Miami" in Florida ausgesetzt. Das Problem: An dem Tag war das Tierheim eigentlich geschlossen. Als die Mitarbeiter einen Blick auf das Video der Überwachungskamera warfen, brach ihnen endgültig das Herz.

Hanks Frauchen ließ seine Leine einfach los, marschierte dann nach draußen ohne den Hund noch eines Blickes zu würdigen.
Hanks Frauchen ließ seine Leine einfach los, marschierte dann nach draußen ohne den Hund noch eines Blickes zu würdigen.  © TikTok/Screenshot/humanemiami

In dem Clip, der seit Freitag auf TikTok abrufbar ist, ist das Drama zu sehen. Darin geht eine Frau mit dem Hund auf den Ausgang des Tierheims zu, lässt auf einmal dessen Leine fallen.

Ohne sich umzusehen, schlüpft das mutmaßliche Frauchen durch die Tür, lässt den Vierbeiner zurück. Der ist sofort hoch verwirrt, läuft zu einer der Fensterscheiben. Doch niemand kommt zurück.

"Irgendwie hatte der Magnetverschluss unserer Eingangstür eine Fehlfunktion", erklärte das Tierheim den unglücklichen Vorfall. Im Gespräch mit The Dodo erklärte ein Sprecher: "Tank war unglaublich verängstigt" und fügte hinzu: "Er zitterte, hatte Angst und urinierte sogar vor lauter Furcht."

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Dennoch gibt es inzwischen auch gute Nachrichten bezüglich des verlassenen Hundes.

Hank war schrecklich verängstigt, zitterte am ganzen Körper.
Hank war schrecklich verängstigt, zitterte am ganzen Körper.  © TikTok/Screenshot/humanemiami

Virales TikTok-Video zeigt herzzerreißenden Moment

Jetzt geht es Hank besser - aber er muss nun im Tierheim ausharren.
Jetzt geht es Hank besser - aber er muss nun im Tierheim ausharren.  © TikTok/Screenshot/humanemiami

Demnach hat sich Hank in den vergangenen Wochen gut gefangen: "Er gewinnt jeden Tag mehr Selbstvertrauen, und der Unterschied ist enorm. Spaziergänge fallen ihm viel leichter, und er fühlt sich im Umgang mit unseren Mitarbeitern deutlich wohler, da er nun weiß, dass wir für ihn da sind."

Doch natürlich ist es kein Happy End für die Fellnase jetzt in einem kleinen Zwinger ihr Dasein zu fristen.

"Es ist herzzerreißend, wie Tanks Geschichte begann. Aber wir sind fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass sie nicht so endet", so das Tierheim. Helfen dürfte in diesem Fall das TikTok-Video.

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Der Clip hat nämlich in zwei Tagen bereits mehr als 170.000 Klicks generiert. In der Kommentarspalte finden sich auch Anfragen.

"Seine Vergangenheit war vielleicht von Angst und dem Gefühl des Verlassenseins geprägt, doch wir hoffen, dass seine Zukunft voller Liebe, Geborgenheit und der Familie für immer sein wird, die er schon immer verdient hat", geben sich Hanks Pfleger entsprechend zuversichtlich.

Titelfoto: TikTok/Screenshot/humanemiami

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