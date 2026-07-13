13.07.2026 06:01 Als Retter dank Video sehen, was Hund widerfahren ist, bricht ihnen das Herz

Er hatte schreckliche Angst und sie waren verwirrt: Hank wurde kürzlich in der Eingangshalle des Tierheims "Humane Society of Greater Miami" ausgesetzt.

Von Christian Norm

Miami (Florida, USA) - Er hatte schreckliche Angst und sie waren schrecklich verwirrt: Hank wurde vor einigen Wochen in der Eingangshalle des Tierheims "Humane Society of Greater Miami" in Florida ausgesetzt. Das Problem: An dem Tag war das Tierheim eigentlich geschlossen. Als die Mitarbeiter einen Blick auf das Video der Überwachungskamera warfen, brach ihnen endgültig das Herz.

Hanks Frauchen ließ seine Leine einfach los, marschierte dann nach draußen ohne den Hund noch eines Blickes zu würdigen. © TikTok/Screenshot/humanemiami In dem Clip, der seit Freitag auf TikTok abrufbar ist, ist das Drama zu sehen. Darin geht eine Frau mit dem Hund auf den Ausgang des Tierheims zu, lässt auf einmal dessen Leine fallen. Ohne sich umzusehen, schlüpft das mutmaßliche Frauchen durch die Tür, lässt den Vierbeiner zurück. Der ist sofort hoch verwirrt, läuft zu einer der Fensterscheiben. Doch niemand kommt zurück. "Irgendwie hatte der Magnetverschluss unserer Eingangstür eine Fehlfunktion", erklärte das Tierheim den unglücklichen Vorfall. Im Gespräch mit The Dodo erklärte ein Sprecher: "Tank war unglaublich verängstigt" und fügte hinzu: "Er zitterte, hatte Angst und urinierte sogar vor lauter Furcht." Hunde Cockapoo sieht supersüß aus, doch genau das ist sein Problem Dennoch gibt es inzwischen auch gute Nachrichten bezüglich des verlassenen Hundes.

Hank war schrecklich verängstigt, zitterte am ganzen Körper. © TikTok/Screenshot/humanemiami

Virales TikTok-Video zeigt herzzerreißenden Moment