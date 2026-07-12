12.07.2026 16:55 Hund sieht nach Scherung völlig anders aus: Ein Detail erstaunt seine Retter besonders

Die RSPCA ist es gewohnt, wie anders einige Hunde aussehen, nachdem man ihnen das Fell geschoren hat. Doch Hunde-Dame Lady setzte dem Ganzen die Krone auf.

Von Christian Norm

Northamptonshire (England) - Klimper, klimper: Nachdem Hunde-Dame Lady von ihren Rettern geschoren worden war, staunten diese nicht schlecht. Das zuvor noch so verwahrloste Tier hatte nämlich ein paar Wimpern zu bieten, die es mehr als in sich hatten.

Nicht sehr elegant: Lady kam mit verfilztem, ungepflegtem Fell ins Tierheim der RSPCA. © Facebook/Screenshot/RSPCA Northamptonshire Branch﻿ Die dreijährige Hündin wurde vor einigen Wochen von der RSPCA im englischen Northamptonshire gerettet. Den Tierschützern fiel sofort das ungepflegte, teilweise verfilzte Fell des Weibchens auf. Wie aktuell The Dodo berichtet, machte sich das Team daher kurz darauf daran, die Fellnase kräftig zu scheren. Doch obwohl die Prozedur für die Tierschützer Routine war, konnten sie am Ende ihre Augen nicht von Ladys Wimpern lassen. "Wir sind sicher, dass sie nur ein wenig mit diesen Wimpern klimpern muss, um ein wunderbares neues Zuhause zu finden", erklärte Kate McCulloch, Leiterin der Hundebetreuung bei der RSPCA Northamptonshire. Hunde Das Schicksal kann hart zuschlagen, Boxer Max davon ein Liedchen singen Allerdings gab es da noch ein Problem, das dem kleinen Vierbeiner im Weg stand.

Unter anderem auf Instagram zu sehen: Lady war Mitte Juni bereit für ein neues Zuhause