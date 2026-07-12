Hund sieht nach Scherung völlig anders aus: Ein Detail erstaunt seine Retter besonders
Northamptonshire (England) - Klimper, klimper: Nachdem Hunde-Dame Lady von ihren Rettern geschoren worden war, staunten diese nicht schlecht. Das zuvor noch so verwahrloste Tier hatte nämlich ein paar Wimpern zu bieten, die es mehr als in sich hatten.
Die dreijährige Hündin wurde vor einigen Wochen von der RSPCA im englischen Northamptonshire gerettet. Den Tierschützern fiel sofort das ungepflegte, teilweise verfilzte Fell des Weibchens auf.
Wie aktuell The Dodo berichtet, machte sich das Team daher kurz darauf daran, die Fellnase kräftig zu scheren. Doch obwohl die Prozedur für die Tierschützer Routine war, konnten sie am Ende ihre Augen nicht von Ladys Wimpern lassen.
"Wir sind sicher, dass sie nur ein wenig mit diesen Wimpern klimpern muss, um ein wunderbares neues Zuhause zu finden", erklärte Kate McCulloch, Leiterin der Hundebetreuung bei der RSPCA Northamptonshire.
Allerdings gab es da noch ein Problem, das dem kleinen Vierbeiner im Weg stand.
Unter anderem auf Instagram zu sehen: Lady war Mitte Juni bereit für ein neues Zuhause
In den ersten Wochen nach Ladys Rettung teilte die RSPCA mit, dass sie noch nicht bereit für ein neues Zuhause war. Das arme Weibchen wirkte einfach noch zu scheu und unsicher.
Aber dann: Mitte Juni platzte der Knoten. Nach einem Aufenthalt in einer Pflegestelle hatte Lady Kraft und Selbstvertrauen getankt, war bereit für den nächsten Schritt.
"Bei Menschen, die sie kennt und denen sie vertraut, ist Lady unglaublich verschmust", erzählte McCulloch. "Sie liebt es, Tag und Nacht zu kuscheln - ob auf dem Sofa oder im Bett. Sie ist einfach eine sehr liebesbedürftige Hündin", fügte sie hinzu.
Ob es am Ende nur ihre Augen waren oder ihr liebes Wesen. In jedem Fall gab es für Lady vor Kurzem das ersehnte Happy End. Somit konnte ihre Anzeige bei der RSPCA im Juli gelöscht werden.
Inzwischen hat die Hunde-Dame nämlich endlich ihr perfektes Zuhause gefunden.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/RSPCA Northamptonshire Branch