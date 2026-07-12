Cockapoo sieht supersüß aus, doch genau das ist sein Problem

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für Cockapoo "Chico". Findet der Rüde sein Glück?

Chico baut zu seinen Menschen eine enge Bindung auf. © Tierheim München

Der Mischling aus Cocker Spaniel und Pudel wurde im Tierheim abgegeben, weil er mehrfach gebissen hat, erklärt der Verein.

Chico wurde im August 2020 geboren. Er ist ein menschenbezogener, verspielter und verschmuster Hund, der zu seinen Bezugspersonen eine enge Bindung aufbaut.

Im Tierheim zeigt er sich zutraulich, aktiv und altersentsprechend sportlich. Er sucht Halter, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihm mit Ruhe und Geduld begegnen.

Cockapoos sind schwer begehrt, jedoch keine von der FCI (Fédération Cynologique Internationale) anerkannte Hunderasse. Fans schätzen ihr niedliches Äußeres und weiches Fell.

Doch seine Erscheinung wird Chico zum Verhängnis. Denn wer ihn beim ersten Anblick sofort streicheln will, hat das Nachsehen: Chico möchte nicht ungefragt angefasst werden.