Cockapoo sieht supersüß aus, doch genau das ist sein Problem
München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für Cockapoo "Chico". Findet der Rüde sein Glück?
Der Mischling aus Cocker Spaniel und Pudel wurde im Tierheim abgegeben, weil er mehrfach gebissen hat, erklärt der Verein.
Chico wurde im August 2020 geboren. Er ist ein menschenbezogener, verspielter und verschmuster Hund, der zu seinen Bezugspersonen eine enge Bindung aufbaut.
Im Tierheim zeigt er sich zutraulich, aktiv und altersentsprechend sportlich. Er sucht Halter, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und ihm mit Ruhe und Geduld begegnen.
Cockapoos sind schwer begehrt, jedoch keine von der FCI (Fédération Cynologique Internationale) anerkannte Hunderasse. Fans schätzen ihr niedliches Äußeres und weiches Fell.
Doch seine Erscheinung wird Chico zum Verhängnis. Denn wer ihn beim ersten Anblick sofort streicheln will, hat das Nachsehen: Chico möchte nicht ungefragt angefasst werden.
Tierheim München: Mischling aus Cocker Spaniel und Pudel hofft auf besondere Menschen
In der Vergangenheit hat er dem sogar so Nachdruck verliehen, dass er seine Zähne eingesetzt hat, erklärt der Tierschutzverein.
Kinder sollten in seinem künftigen Zuhause deshalb nicht leben. Er braucht ein ruhiges Umfeld, in dem seine Grenzen respektiert werden. Andere Hunde scheinen seine Signale besser zu verstehen, denn mit Artgenossen kommt Chico gut zurecht.
Seine Besitzer müssen weiter mit ihm trainieren, damit in Zukunft ein harmonisches Zusammenleben möglich ist. Dazu braucht er Menschen, die ihm klare Strukturen vorgeben, sodass er Vertrauen aufbauen kann, betont der Tierschutzverein.
Die Fellpflege darf bei Chico nicht vernachlässigt werden. Durch den Pudel-Anteil hat er gelocktes Fell, dass nicht ausfällt und von der Hand in Form gehalten werden muss. Außerdem frisst er ein spezielles Futter. Die Pfleger im Hundehaus 4 beraten Dich hierzu gerne weiter.
Wer gibt Chico eine Chance? Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000560 und vereinbare einen Termin zum Besuch im Tierheim.
Titelfoto: Tierheim München (2)