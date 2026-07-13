13.07.2026 06:24 Sanfter Hundeopa hat ein Leben lang gedient: Findet Birko sein Happy End?

Die Tierhilfe Franken bemüht sich um ein neues Zuhause für Deutsch Kurzhaar Birko. Bekommt der Hundeopa nochmal eine Chance?

Von Friederike Hauer

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Hund Birko. Findet er auf seine alten Tage nochmal sein Glück?

Deutsch-Kurzhaar Birko sehnt sich nach einem entspannten Ruhestand. © Tierhilfe Franken e.V. Der elfjährige Deutsch-Kurzhaar hat sein ganzes Leben treu an der Seite seines Herrchens verbracht. Nach dessen Tod steht Birko dann plötzlich ohne ein Dach über dem Kopf da. Eine Bekannte seines Vorbesitzers, die Birko seit dem Welpenalter kennt, nahm sich ein Herz und gab den Hundeopa kurzfristig Obhut. Auf Dauer war das leider keine Lösung, deshalb kümmert sich nun die Tierhilfe Franken um ein passendes Zuhause, erklärt der Verein. Hunde Hund sieht nach Scherung völlig anders aus: Ein Detail erstaunt seine Retter besonders Birko wiegt derzeit 30 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 61 Zentimetern. Die Tierschützer haben ihn als "echten Schatz" kennengelernt: Birko ist verschmust, menschenbezogen und steckt trotz seines Alters noch voller Lebensfreude. Er genießt die Nähe zu Menschen und freut sich über jede Zuwendung.

Tierhilfe Franken: Hund muss auf seine alten Tage nochmal sein Bündel packen