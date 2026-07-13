Sanfter Hundeopa hat ein Leben lang gedient: Findet Birko sein Happy End?
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Hund Birko. Findet er auf seine alten Tage nochmal sein Glück?
Der elfjährige Deutsch-Kurzhaar hat sein ganzes Leben treu an der Seite seines Herrchens verbracht. Nach dessen Tod steht Birko dann plötzlich ohne ein Dach über dem Kopf da.
Eine Bekannte seines Vorbesitzers, die Birko seit dem Welpenalter kennt, nahm sich ein Herz und gab den Hundeopa kurzfristig Obhut.
Auf Dauer war das leider keine Lösung, deshalb kümmert sich nun die Tierhilfe Franken um ein passendes Zuhause, erklärt der Verein.
Birko wiegt derzeit 30 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 61 Zentimetern. Die Tierschützer haben ihn als "echten Schatz" kennengelernt: Birko ist verschmust, menschenbezogen und steckt trotz seines Alters noch voller Lebensfreude.
Er genießt die Nähe zu Menschen und freut sich über jede Zuwendung.
Tierhilfe Franken: Hund muss auf seine alten Tage nochmal sein Bündel packen
Der rüstige Rentner ist noch erstaunlich fit und geht gerne spazieren, so die Tierhilfe. Dabei läuft er gut an der Leine und fährt auch im Auto ohne Probleme mit.
Die Hunderasse Deutsch-Kurzhaar wurden für die anspruchsvolle Jagd gezüchtet. Als Vorstehhunde verfolgen sie Fährten und hetzen Wild. Sie sind intelligent und wollen gefordert werden.
Für Opa Birko ist die Hauptsache, dass er bei Unternehmungen dabei sein darf, denn alleine bleiben mag er nicht so gerne und ist dies auch nicht gewohnt. Umso mehr sehnt er sich an Anschluss bei Menschen, die ihn in ihren Alltag integrieren. Nach der Aufregung der letzten Zeit möchte Birko nun zur Ruhe kommen und seinen Lebensabend genießen.
Das hat sich der Senior redlich verdient: Wer schenkt ihm Wärme und Geborgenheit? Melde Dich bei Interesse an Birko unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro der Tierhilfe in Betzenstein.
Alles Weitere zur Arbeit des Vereins und dem Ablauf der Vermittlungen erfährst Du auch unter www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)