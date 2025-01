Als Welpe erlebte sie das pure Drama: Was aus Boa geworden ist, rührt zu Tränen

Gelnhausen - Ein misslungener Start in ein Hundeleben muss nicht immer zwangsweise bedeuten, dass der Vierbeiner im späteren Verlauf seines Daseins problembehaftet bleibt. Ein Paradebeispiel hierfür ist Boa, die seit einiger Zeit im Tierheim im hessischen Gelnhausen auf den passenden Besitzer wartet.

Während ihre Geschwister ein eigenes Zuhause für sich beanspruchen konnten, wartet Boa noch auf den glückseligen Moment. Dabei ist sie trotz ihres anfänglichen Misstrauens gegenüber Menschen, das jedoch schnell verfliegt, äußerst zutraulich. Mit anderen Hunden, insbesondere wenn diese in ihrer Gewichtsklasse spielen, kommt sie bestens aus.

Nur dem Zufallsfund durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter des dortigen Tierheimes war es zu verdanken, dass die drei Welpen dem wohl sicheren Tod entgingen. In der Folge nahm eine Mitarbeiterin der kroatischen Tierhilfe die drei Hundekinder auf, zog sie einige Monate auf, ehe sie danach den Weg nach Deutschland in ein besseres Leben antraten.

Erfährt man, wie sie in ihr Leben gestartet ist, ist es fast nicht zu glauben, dass aus ihr ein derartiger Traumhund geworden ist, wie auch eine Sprecherin des Tierheims mitteilt. In ihrer Heimat Kroatien wurde Boa mit ihren beiden Geschwistern in einer Box gemeinsam an einem Straßenrand ausgesetzt.

Wie ihre beiden Geschwister will auch die zwei Jahre alte Hündin endlich ein festes Zuhause ihr Eigen nennen. © Montage: Tierheim Gelnhausen

Deshalb wäre ein Haushalt mit einem souveränen Ersthund ebenso das Richtige für die Vierbeinerin wie ein mit einem großen Garten versehenes und entsprechend gut eingezäuntes Heim.

Menschen sollten im Umgang mit Boa durchaus erfahren, souverän und Stärke ausstrahlend auftreten, da die Hundedame schnell dazu neigen könnte, ihr zweibeiniges Gegenüber nicht ernst zu nehmen und ihm auf der Nase herumzutanzen.

Da sie zudem dazu neigt, äußerst wachsames Verhalten an den Tag zu legen, sollte in ihrem neuen Zuhause kein reges Ein- und Ausgehen verschiedener Menschen herrschen. Kinder dürfen mit Boa zusammen leben, sollten aber aufgrund ihrer Größe älter und an Hunde gewöhnt sein.

Wer Boa ebenso wie ihren Geschwistern eine Chance auf ein erfülltes und glückliches Leben in seinen eigenen vier Wänden geben möchte, der meldet sich am besten umgehend beim Tierheim in Gelnhausen.

Das ist entweder unter der Rufnummer 06051/2550 oder per E-Mail möglich.