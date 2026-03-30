American-Staffordshire-Terrier-Mix Khalessi wartet auf Happy End

Hamburg - Ein Hund , der nichts falsch gemacht hat und trotzdem alles verloren hat: American-Staffordshire-Terrier-Mix Khalessi sitzt seit März 2025 im Hamburger Tierheim und wartet darauf, dass ihr endlich jemand eine echte Chance gibt.

American-Staffordshire-Terrier-Mix Khalessi sucht ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Grund für ihr Schicksal: Wegen ihrer Rasse kam sie zunächst zur Sicherstellung ins Tierheim. Doch nicht jede Kampfhund-Rasse bedeutet Gefahr. Geboren am im Juli 2021 bringt die Fellnase stolze 30 kg auf die Waage. Äußerlich eine starke Erscheinung, doch im Inneren steckt eine sensible Seele.

Die schwarz-weiße Hündin braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat sie jedoch erst einmal eine Bindung aufgebaut, zeigt sie ihr wahres Ich: freundlich, anhänglich und voller Lebensfreude, heißt es auf der Website des Tierheims. Dann wackelt ihr ganzer Körper vor Begeisterung und sie genießt jede Aufmerksamkeit, die sie bekommen kann.

Fremden gegenüber ist Khalessi zunächst vorsichtig und schüchtern. Viele Alltagssituationen verunsichern sie noch, neue Umgebungen überfordern sie schnell. Ohne Unterstützung wirkt die Welt für sie oft einschüchternd.

Doch es gibt Hoffnung: In Gesellschaft anderer Hunde fühlt sie sich deutlich sicherer. Dann kann sie entspannen, Spaziergänge genießen und sogar ausgelassen spielen.