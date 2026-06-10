Nach zwei Operationen: Niedlicher Yorkie-Welpe sucht neues Zuhause
Frankfurt am Main - Für den kleinen, etwa ein halbes Jahr alten Biewer Yorkshire Terrier "Chip" sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause. Der arme Kerl hatte bereits mit einem schweren Schicksal zu kämpfen.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims auf ihrer Webseite berichten, wurde Chip von seinem vorherigen Halter abgegeben, weil sich dieser die zwei kostspieligen Operationen für ihn nicht leisten konnte.
Chip hat einen angeborenen, schweren Leberschaden, der unbedingt behoben werden musste. Das wurde im Tierheim mittlerweile getan, sodass der süße Junghund jetzt vermittelt werden kann.
Allerdings merken die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ausdrücklich an, dass alle Interessenten wissen sollten, dass ein so junger Hund sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Er kennt noch keine Grundkommandos und weiß auch nicht, wie es sich anfühlt an der Leine zu laufen.
Auch allein bleiben kann der Kleine noch nicht. Stubenrein ist er ebenfalls nicht. All dies müsste ihm noch beigebracht werden. Im Tierheim ist man sich aber sicher, dass Chip das alles schnell lernen wird.
Der kleine Chip ist auch ein Hund für Anfänger und Familien
Darüber hinaus sei der Rüde ein außerordentlich niedlicher Hund, der es liebe zu schmusen und auch sehr anhänglich ist.
Mit seinen Artgenossen verstehe er sich gut. Ob er auch mit bereits in einem Haushalt lebenden Katzen klarkommt, könne auf Wunsch gerne im Tierheim getestet werde, heißt es auf der Webseite.
An Familien kann er ebenfalls gerne abgegeben werden, allerdings sollten Kinder mindestens zehn Jahre alte sein und verstehen, dass Chip trotz seines putzigen Aussehens kein Spielzeug ist.
Und wegen seines unkomplizierten Charakters könnte der Rüde auch an Hundeanfänger vermittelt werden. In diesem Fall böte man im Frankfurter Tierheim eine ausführliche Beratung an.
Ihr möchtet Chip kennenlernen? Dann könnte Ihr Euch gerne mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.