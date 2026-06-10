Nach zwei Operationen: Niedlicher Yorkie-Welpe sucht neues Zuhause

Frankfurt am Main - Für den kleinen, etwa ein halbes Jahr alten Biewer Yorkshire Terrier "Chip" sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause. Der arme Kerl hatte bereits mit einem schweren Schicksal zu kämpfen .

Nach seinen zwei Operationen ist Chip wieder putzmunter und kann vermittelt werden. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims auf ihrer Webseite berichten, wurde Chip von seinem vorherigen Halter abgegeben, weil sich dieser die zwei kostspieligen Operationen für ihn nicht leisten konnte.

Chip hat einen angeborenen, schweren Leberschaden, der unbedingt behoben werden musste. Das wurde im Tierheim mittlerweile getan, sodass der süße Junghund jetzt vermittelt werden kann.

Allerdings merken die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ausdrücklich an, dass alle Interessenten wissen sollten, dass ein so junger Hund sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Er kennt noch keine Grundkommandos und weiß auch nicht, wie es sich anfühlt an der Leine zu laufen.

Auch allein bleiben kann der Kleine noch nicht. Stubenrein ist er ebenfalls nicht. All dies müsste ihm noch beigebracht werden. Im Tierheim ist man sich aber sicher, dass Chip das alles schnell lernen wird.

