An Zaun gefesselt und eiskalt zurückgelassen: Wer hat diesen Welpen einfach ausgesetzt?

Mainz - Ein hilfloser Vierbeiner, allein und schutzlos und niemand scheint ihn zu vermissen. Im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm wurde ein junger Welpe offenbar einfach seinem Schicksal überlassen wurde. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bei dem ausgesetzten Hundewelpen könnte es sich den Bildern nach um einen Staffordshire-Terrier oder einen Pit Bull handeln. © Montage: Polizeipräsidium Mainz

Laut einer entsprechenden Polizeimeldung wurde der Hundewelpe am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen entdeckt.

Die niedliche Fellnase war auf einem Wirtschaftsweg zwischen einem Baumarkt und der A 63 in Nieder-Olm an einem Zaun angebunden.

Aufgrund der Auffindesituation war klar, dass der Welpe gezielt ausgesetzt worden sein muss.

Die Zeugen reagierten umgehend und verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte eilten zu besagter Stelle, stellten das Hundebaby sicher und kümmerten sich um dessen Versorgung.

Es gibt bislang keinerlei Hinweise auf den oder die Besitzer. Der Welpe war nicht mit einem Transponder gekennzeichnet, was die Identifizierung zusätzlich erschwert.

Die Polizei bittet nun dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.