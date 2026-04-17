An Zaun gefesselt und eiskalt zurückgelassen: Wer hat diesen Welpen einfach ausgesetzt?
Mainz - Ein hilfloser Vierbeiner, allein und schutzlos und niemand scheint ihn zu vermissen. Im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm wurde ein junger Welpe offenbar einfach seinem Schicksal überlassen wurde. Jetzt ermittelt die Polizei.
Laut einer entsprechenden Polizeimeldung wurde der Hundewelpe am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen entdeckt.
Die niedliche Fellnase war auf einem Wirtschaftsweg zwischen einem Baumarkt und der A 63 in Nieder-Olm an einem Zaun angebunden.
Aufgrund der Auffindesituation war klar, dass der Welpe gezielt ausgesetzt worden sein muss.
Die Zeugen reagierten umgehend und verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte eilten zu besagter Stelle, stellten das Hundebaby sicher und kümmerten sich um dessen Versorgung.
Es gibt bislang keinerlei Hinweise auf den oder die Besitzer. Der Welpe war nicht mit einem Transponder gekennzeichnet, was die Identifizierung zusätzlich erschwert.
Die Polizei bittet nun dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Wer kann sachdienliche Hinweise geben?
Gesucht werden Zeugen, die das Aussetzen des Tieres beobachtet haben oder Hinweise geben können, wem der Hund gehört. Auch Personen, die den Welpen möglicherweise kennen, werden gebeten, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Mainzer Polizeiinspektion unter der Rufnummer 061316534350 oder per E-Mail entgegen.
Titelfoto: Montage: Polizeipräsidium Mainz