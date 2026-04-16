Mutter will ihre Kinder mit Hund überraschen, doch die Suche verläuft schwieriger als gedacht
USA - Seit einer halben Ewigkeit begeisterte sich Leahs Sohn für eine ganz bestimmte Hunderasse. Um ihm seinen Wunsch zu erfüllen, machte sich die junge Mutter auf die Suche.
Als US-Amerikanerin Leah Braly ihren zehnjährigen Sohn Deacon fragte, was er sich zum Geburtstag wünscht, kannte sie die Antwort längst.
"Er hat vor etwa fünf Jahren ein Video mit einem Corgi gesehen und ist seitdem völlig besessen davon", erzählte Leah gegenüber Newsweek. "Sein Zimmer ist voller Corgi-Sachen – und jedes Mal, wenn wir einen sehen, müssen wir anhalten und Hallo sagen."
Obwohl Deacon seine Mutter schon lange angefleht hatte, einen zu besorgen, war Leah skeptisch, denn die Familie besitzt bereits einen Golden Retriever namens Teddy.
Dann erfuhr sie, dass auch ihre beiden Töchter die Anschaffung eines zweiten Hundes begrüßen würden – und nahm die Sache in Angriff.
Das Ganze stellte sich jedoch schnell als recht kompliziert heraus, denn Corgis sind so beliebt, dass sie in US-Tierheimen tatsächlich eher selten anzutreffen sind.
Ein ganzes Jahr dauerte es, bis Leah endlich Erfolg hatte und auf den Facebook-Beitrag eines Mannes stieß, der sich erneut zum Militärdienst verpflichtete und eine Familie suchte, die seinen Corgi Hank adoptieren würde.
"Er wollte eine Familie mit Kindern und einem anderen Hund im Haus", sagte Leah. "Es passte also perfekt." Sie arrangierte ein Treffen mit dem Mann, das sehr sympathisch verlief. Hank war bereit zur Adoption.
Neuer Corgi nun fester Teil der Familie
"Wir haben uns in Hank verliebt – und sein Besitzer hatte das Gefühl, dass unsere Familie genau das war, wonach er gesucht hatte", sagte Leah.
Auf TikTok hielt sie den magischen Moment fest, in dem sie ihren Kindern von dem neuen Familienmitglied erzählte. Der Clip ging viral und zahlreiche Zuschauer freuten sich über die drei begeisterten Kinder. Für die junge Mutter war dies ein ganz besonderer Moment.
"Ich glaube, die Welt fühlt sich oft schwer an und die Menschen sehnen sich nach etwas Echtem und Aufmunterndem", sagte Leah. "Es hat etwas Ansteckendes und Hoffnungsvolles, reine und ungefilterte Freude zu beobachten, besonders durch die Augen von Kindern. Es hat mir das Herz erwärmt, ihre Reaktionen zu sehen."
Hank hat sich bereits gut in das Familienleben eingelebt. "Es ist, als wäre er schon immer hier gewesen. Er liebt die Kinder und Teddy – und vor allem meinen Sohn Deacon, der seit einigen Jahren von Corgis schwärmt."
Titelfoto: TikTok/Leah Braly