Mutter will ihre Kinder mit Hund überraschen, doch die Suche verläuft schwieriger als gedacht

USA - Seit einer halben Ewigkeit begeisterte sich Leahs Sohn für eine ganz bestimmte Hunderasse. Um ihm seinen Wunsch zu erfüllen, machte sich die junge Mutter auf die Suche.

Leah wollte ihren drei Kindern eine große Freude machen, doch das war alles andere als leicht. © TikTok/Leah Braly

Als US-Amerikanerin Leah Braly ihren zehnjährigen Sohn Deacon fragte, was er sich zum Geburtstag wünscht, kannte sie die Antwort längst.

"Er hat vor etwa fünf Jahren ein Video mit einem Corgi gesehen und ist seitdem völlig besessen davon", erzählte Leah gegenüber Newsweek. "Sein Zimmer ist voller Corgi-Sachen – und jedes Mal, wenn wir einen sehen, müssen wir anhalten und Hallo sagen."

Obwohl Deacon seine Mutter schon lange angefleht hatte, einen zu besorgen, war Leah skeptisch, denn die Familie besitzt bereits einen Golden Retriever namens Teddy.

Dann erfuhr sie, dass auch ihre beiden Töchter die Anschaffung eines zweiten Hundes begrüßen würden – und nahm die Sache in Angriff.

Das Ganze stellte sich jedoch schnell als recht kompliziert heraus, denn Corgis sind so beliebt, dass sie in US-Tierheimen tatsächlich eher selten anzutreffen sind.

Ein ganzes Jahr dauerte es, bis Leah endlich Erfolg hatte und auf den Facebook-Beitrag eines Mannes stieß, der sich erneut zum Militärdienst verpflichtete und eine Familie suchte, die seinen Corgi Hank adoptieren würde.

"Er wollte eine Familie mit Kindern und einem anderen Hund im Haus", sagte Leah. "Es passte also perfekt." Sie arrangierte ein Treffen mit dem Mann, das sehr sympathisch verlief. Hank war bereit zur Adoption.