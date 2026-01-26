Angeschossener Hund findet endlich neues Zuhause! Dieses Treffen rührt einfach alle

Silvester wurde der streunende Wallace viermal angeschossen und einfach zurückgelassen. Doch der Hund konnte gerettet werden, hat nun sogar ein neues Zuhause!

Von Elias Kroll

St. Louis (USA) - Ein tierisches Drama findet doch noch ein Happy End: In der Silvesternacht wurde der streunende Wallace viermal angeschossen und einfach zurückgelassen. Doch der Hund konnte gerettet werden - und hat nun sogar ein neues Zuhause gefunden!

Wallace und seine neuen Besitzer: Liebe auf den ersten Blick!
© Montage: Facebook/Stray Rescue of St. Louis

Blutend lag der Vierpfoter auf einer Straße in St. Louis (US-Bundesstaat Missouri), als er von Polizisten gefunden wurde. Die Beamten übergaben ihn an die Tierschützer der Organisation "Stray Rescue of St. Louis".

Diese meldeten sich kürzlich mit großartigen Neuigkeiten: Der ruhige und freundliche Rüde konnte nicht nur von Ärzten gerettet werden, nun wurde Wallace sogar an neue Besitzer vermittelt!

Und die ersten Treffen von Herrchen, Frauchen und Hund hätten rührender kaum sein können. In einem Facebook-Video der Tierschützer ist zu sehen, wie Wallace überglücklich seine neuen Besitzer anspringt.

Der Schwanz wedelt wie verrückt, wild werden seine neuen Menschen angeschlabbert. Das neue Herrchen von Wallace ist gar so überwältigt, dass ihm Tränen in die Augen steigen.

Das Video wurde innerhalb von eineinhalb Wochen fast 200.000 Mal angesehen und sammelte mehr als 10.000 Likes.

Wallace darf endlich in sein neues Zuhause einziehen

Wallace hat endlich ein neues Zuhause.
© Facebook/Stray Rescue of St. Louis

"Die Familie, die Wallace adoptiert, kam ihn erneut besuchen, und einer unserer Freiwilligen war in der Lobby und hat dieses Video für uns alle aufgenommen", schrieb die Organisation zu dem Clip. "Das ist es, was unsere Herzen brauchen. Zu wissen, dass er so sehr geliebt werden wird."

Gegenüber Newsweek ging Tierschützerin Natalie Thomson noch mehr ins Detail: Die neuen Besitzer seien jede Woche gekommen, seit sie Wallace kennengelernt haben "und warteten darauf, dass er medizinisch für gesund befunden wurde".

Immerhin hatte der Vierpfoter erst vor wenigen Wochen einiges durchgemacht. Die Schüsse hatten zwar seine Knochen verfehlt, aber unter anderem einen Zahn getroffen.

Doch jetzt ist Wallace fit genug: Am vergangenen Wochenende durfte er die Tierklinik verlassen und konnte sein neues Leben bei seinen liebevollen Besitzern beginnen!

Titelfoto: Montage: Facebook/Stray Rescue of St. Louis

