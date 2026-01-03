Viermal angeschossen: Hund Wallace überlebte die Silvesternacht nur knapp

St. Louis (Missouri/USA) - Diese Tat schockiert: In der Silvesternacht wurde ein streunender Hund in den USA viermal angeschossen und einfach zurückgelassen. Schwer verletzt, allein und blutend lag der Rüde auf der Straße, bis ihn Polizeibeamte fanden und sofort handelten.

Dank des Einsatzes der Polizisten überlebte Wallace den brutalen Angriff. © Screenshot/Facebook/Stray Rescue of St. Louis

Die Polizisten brachten den Hund, der später Wallace genannt wurde, in eine Tierrettungsstation in St. Louis. Dort stellte sich heraus, wie knapp er dem Tod entkommen war: Trotz vier Einschüssen wurde kein einziger Knochen getroffen.

Die Helfer sprechen von einem echten Wunder und sind überzeugt, dass Wallace einen Schutzengel hatte, wie People berichtet.

Die Verletzungen waren dennoch erheblich. Wallace musste sediert und medizinisch versorgt werden, ein Zahn war durch einen Schuss gebrochen und musste noch entfernt werden.

Bilder aus der Klinik zeigen den Hund mit Wunden im Gesicht, am Körper und an den Pfoten.