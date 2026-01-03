Viermal angeschossen: Hund Wallace überlebte die Silvesternacht nur knapp
St. Louis (Missouri/USA) - Diese Tat schockiert: In der Silvesternacht wurde ein streunender Hund in den USA viermal angeschossen und einfach zurückgelassen. Schwer verletzt, allein und blutend lag der Rüde auf der Straße, bis ihn Polizeibeamte fanden und sofort handelten.
Die Polizisten brachten den Hund, der später Wallace genannt wurde, in eine Tierrettungsstation in St. Louis. Dort stellte sich heraus, wie knapp er dem Tod entkommen war: Trotz vier Einschüssen wurde kein einziger Knochen getroffen.
Die Helfer sprechen von einem echten Wunder und sind überzeugt, dass Wallace einen Schutzengel hatte, wie People berichtet.
Die Verletzungen waren dennoch erheblich. Wallace musste sediert und medizinisch versorgt werden, ein Zahn war durch einen Schuss gebrochen und musste noch entfernt werden.
Bilder aus der Klinik zeigen den Hund mit Wunden im Gesicht, am Körper und an den Pfoten.
Trotz allem hat Wallace das Vertrauen in die Menschen nicht verloren
Wallace zeigt sich freundlich, ruhig und extrem verschmust. Trotz der brutalen Gewalt sucht er die Nähe von Menschen und genießt jede Streicheleinheit.
Mitarbeitende der Rettungsstation beschreiben ihn als besonders sanftmütig - ausgerechnet diese Hunde seien oft Opfer solcher Taten.
Die Tierschützer betonen, dass Fälle wie dieser leider keine Seltenheit sind. Immer wieder werden Hunde nach Schusswaffen-Gebrauch verletzt eingeliefert. Für Wallace wurde inzwischen eine Spendenseite eingerichtet, um seine weitere Behandlung zu finanzieren.
Heute liegt der Rüde sauber versorgt auf einer warmen Decke, befindet sich in Sicherheit, umgeben von Menschen, die sich kümmern.
Nach einem grausamen Start ins neue Jahr gibt es für Wallace endlich Hoffnung auf ein liebevolles Zuhause.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Facebook/Stray Rescue of St. Louis