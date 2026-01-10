Anhänglicher Hund sucht Menschen, die ihm endlich die Sonnenseite des Lebens zeigen

Köln - Vor einer Weile zog mit Hund Dudu ein neuer Bewohner ins Tierheim Köln-Dellbrück, der auf der Suche nach einem passenden Zuhause ist. Der hübsche Mischling braucht erfahrene Hundefreunde, die ihm die Sonnenseite des Lebens zeigen.

Hund Dudu träumt von einem Zuhause bei netten Leuten, die ihm eine zweite Chance geben. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Auf der Tierheim-Website stellten die Kölner Tierretter ihren Schützling kürzlich ausführlich vor und erklärten, dass der 2016 geborene Hovawart-Mischling ursprünglich aus dem sonnigen Spanien stammt.

Wie genau es Dudu nach Deutschland verschlagen hatte, ließen die Mitarbeiter unbeantwortet, vom Rheinland aus sucht der hübsche Vierbeiner nun jedoch nach einem neuen Wirkungskreis bei netten Leuten, die mit ihm einen Neustart wagen wollen.

Seine Pfleger beschrieben den Vierbeiner als "wirklich netten Kerl", der gerne spazieren geht, Menschen gegenüber offen und neugierig auftritt und sich an der Leine "schon ganz gut benimmt".

Wenn jedoch ein anderer Hund Dudus Weg kreuzt, zeigt er seine andere Seite, bellt laut und ist in solchen Momenten nur schwer ansprechbar.

"Grundsätzlich zeigt er sich recht angespannt, selbst auf abgelegenen Spazierwegen", informierten die Tierretter, die daher nach standfesten neuen Haltern für den Mischling suchen.