Hund trifft auf streunende Katze: Was dann passiert, öffnet seinem Herrchen das Herz
USA - Wie schnell sich die Zeiten ändern können! Als Jeff Amos (35), ehemaliger Marine aus den USA, Hündin Lyla bei sich aufnahm, hatte sie Angst vor den vielen streunenden Katzen in der Nähe seines Zuhauses. Während die Samtpfoten der großen Hündin recht gelassen begegneten, nahm diese regelmäßig Reißaus. Das änderte sich jedoch, als Lyla vor Kurzem eine dramatische Situation beobachtete.
Sie war gerade mit ihrem Herrchen hinterm Haus, als die beiden aus dem dahinter liegenden Wald ein Geräusch hörten. Bei näherem Hinsehen erkannten Mensch und Tier ein Kätzchen, das von einer größeren Katze gejagt wurde.
"Lyla reagierte sofort und verscheuchte die angreifende Katze, während sich das verängstigte Kätzchen ängstlich zusammenkauerte. Als die Gefahr vorüber war, trottete Lyla zurück zu dem Kätzchen und begann, es zu lecken und zu putzen", schilderte Amos die Situation diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Als er sah, wie liebevoll die ungleichen Vierbeiner miteinander umgingen, öffnete es dem 35-Jährigen das Herz.
Doch bei diesem einen zärtlichen Moment sollte es bei Weitem nicht bleiben. Denn Ghost kam immer wieder zu Lyla gelaufen, sobald diese draußen war. Das brachte Amos ein wenig in die Bredouille.
Herrchen verkündet Happy End für Hund und Katze
Der Ex-Marine leidet unter körperlichen und seelischen Problemen. Auch finanziell steht er nicht gut da. Deshalb haderte der US-Amerikaner mit der Frage, ob er Ghost womöglich bei sich aufnehmen könne.
Gerührt von den liebevollen Begegnungen machte er zunächst Fotos der Fellfreunde. Vor ein paar Tagen veröffentlichte er einige davon auf Reddit. Die positive Resonanz darauf gab ihm schließlich den letzten Schub.
"Wir können Lyla ihr neues Baby nicht abschlagen", stellte Amos gegenüber dem US-Magazin fest. Die beiden seien unzertrennlich. "Deshalb lassen wir Lyla den Adoptionsprozess abschließen", fügte das Herrchen hinzu.
"Ghost ist nun offiziell ihre Katze, und wir nehmen die Süße herzlich auf", verkündete Amos schließlich feierlich.
Titelfoto: Bildmontage: Reddit/Screenshots/u/TravelersTowel