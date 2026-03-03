Niemand vermisste die imposante Bulldogge: Gibt es für armen Woody noch ein Happy End?

Der imposante Bulldoggen-Rüde Woody landete als Fundhund im Frankfurter Tierheim. Jetzt hofft er darauf, schon bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Als der imposante Bulldoggen-Rüde Woody als Fundhund ins Frankfurter Tierheim kam, war die Hoffnung groß, dass sich seine eigentlichen Besitzer schnell melden. Doch niemand fragte nach ihm, niemand suchte ihn. Jetzt hofft er darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Bulldoggen-Rüde Woody im Januar 2025 geboren und damit gerade einmal ein Jahr alt. © Tierheim Frankfurt Für den jungen Woody bedeutete seine Anfangszeit im Tierasyl zunächst Ungewissheit. Inzwischen ist klar: Woody darf vermittelt werden, weil ihn lange genug niemand vermisst hat und er offensichtlich absichtlich ausgesetzt wurde. Dabei bringt die Fellnase alles mit, was man sich von einem treuen Alltagsbegleiter wünscht. Er ist freundlich, liebenswert und ausgesprochen verschmust. Hunde Grundguter Hund landet in den falschen Händen: Jetzt wirkt er ziemlich verloren in der Welt Seine offene Art macht ihn auch für Hundeanfänger interessant. Woody begegnet Menschen stets zugewandt und genießt jede Form von Aufmerksamkeit. Besonders glücklich ist er, wenn er mit seinen Bezugspersonen Zeit verbringen darf. Sei es bei einem gemütlichen Spaziergang oder eingekuschelt auf dem Sofa.

Bulldoggen-Rüde Woody leidet an einer rassetypischen Krankheit

Woody kann ein toller Alltagsbegleiter werden und sucht einfach nur die richtigen Menschen. © Tierheim Frankfurt Ganz ohne Besonderheiten kommt der Rüde allerdings nicht daher. Wie viele Vertreter seiner Rasse leidet er am sogenannten Brachycephalensyndrom, einer durch die kurze Kopfform bedingten Verengung der Atemwege. Das bedeutet: sportliche Höchstleistungen sind tabu, lange Spaziergänge bei Sommerhitze ebenfalls. Ein Zuhause mit möglichst wenigen Treppen wäre ideal, damit seine Atemwege nicht zusätzlich belastet werden. Woody steht noch am Anfang seines Hunde-ABC's. Grundkommandos muss er erst lernen, an der Leine läuft er jedoch bereits ordentlich und seinen Zwinger hält er sauber. Hunde Hund erschnüffelt Brustkrebs bei Besitzerin: Was sie dann macht, lässt staunen Ob er das Alleinbleiben oder Autofahrten kennt, ist bislang nicht bekannt. Kinder im Haushalt sollten indes mindestens zehn Jahre alt sein. Was Woody vor allem sucht, ist Verlässlichkeit und Menschen, die ihn nicht übersehen, sondern bewusst "Ja" zu ihm sagen.

Wer kann Woody ein stabiles Für-Immer-Zuhause bieten?