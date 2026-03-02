Frau stellt drei größte Überreaktionen ihres Hundes vor - und lässt Lachtränen fließen
Boston (Massachusetts) - Dieser Hund macht alle glücklich, wenn er unglücklich ist - zumindest, wenn man es überspitzt formuliert. Doch in der Tat: Golden Retriever Wally aus Boston ist bekannt dafür, sehr emotional auf die Dinge in seinem Leben zu reagieren. Dabei geht es in seinen zahlreichen erfolgreichen Insta- und TikTok-Hits vor allem um eine Emotion: Traurigkeit.
Am Wochenende hat Wallys Frauchen Julia mit einem Video, in dem sie die drei größten Überreaktionen ihres Vierbeiners vorstellt, einen weiteren viralen Hit gelandet. Im Grunde genommen ist Wally in allen drei Szenen zu Tode betrübt - oder wirkt zumindest so.
Der erste Moment ist der bei Weitem nachvollziehbarste. Darin drückt der Hund seinen Kopf frustriert gegen das Sofa.
Der Grund: Julia hat ihm gerade erklärt, dass sie und ihr Mann Tim in den Urlaub fahren werden - in diesem Fall aber ohne ihren Fellfreund. Wenig verwunderlich, dass Wally in diesem Moment nicht gerade vor Begeisterung sprudelt.
Szene zwei ist da schon leichter zu verdauen. Nach einem Tag am Strand sitzt Wally noch nass im Auto. Jetzt soll es nach Hause gehen. Doch das passt ihm anscheinend gar nicht. Mit hängendem Kopf sitzt er da, wirkt hoch frustriert, als würde die Welt untergehen.
Der dramatischste Moment folgt in der letzten der drei Szenen.
Virales Video zeigt ulkige Momente mit Golden Retriever Wally
Diesmal sitzt Wally erneut im Auto, wo er nach einem Besuch bei Julias Mutter Abschied nehmen muss. Dieser scheint dem Rüden schwer zu schaffen zu machen. Denn Wally verschließt die Augen, als wolle er der Situation vor Enttäuschung entfliehen.
Während der arme Hund immer wieder so frustriert wirkt, können sich alle anderen, die das Video nicht bierernst nehmen, köstlich amüsieren. Fairerweise verteilen aber auch viele von ihnen Herzchen-Emojis.
Auf TikTok hat Wally mit diesem "Auftritt" in nur zwei Tagen bereits mehr als 650.000 Klicks eingeheimst.
Und Julia? Die reibt sich die Hände, dass ihre Masche mit Wally noch immer so gut ankommt. Warum? Das erklärt sie auf ihrer eigenen Instagram-Seite: "Was mit dem Posten von niedlichen Videos begann, entwickelte sich zu einem Einkommen und Möglichkeiten, von denen ich nie etwas geahnt hatte."
Mehr als 200.000 US-Dollar (gut 170.000 Euro) will sie allein 2025 mit Wally in den sozialen Medien verdient haben. Da soll noch mal einer sagen, dass ein trauriger Hund keine Freude bereiten kann!
