Frau stellt drei größte Überreaktionen ihres Hundes vor - und lässt Lachtränen fließen

Boston (Massachusetts) - Dieser Hund macht alle glücklich, wenn er unglücklich ist - zumindest, wenn man es überspitzt formuliert. Doch in der Tat: Golden Retriever Wally aus Boston ist bekannt dafür, sehr emotional auf die Dinge in seinem Leben zu reagieren. Dabei geht es in seinen zahlreichen erfolgreichen Insta- und TikTok-Hits vor allem um eine Emotion: Traurigkeit.

Golden Retriever Wally ist in den sozialen Medien inzwischen bekannt dafür, besonders emotional zu wirken. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/wally.meets.world

Am Wochenende hat Wallys Frauchen Julia mit einem Video, in dem sie die drei größten Überreaktionen ihres Vierbeiners vorstellt, einen weiteren viralen Hit gelandet. Im Grunde genommen ist Wally in allen drei Szenen zu Tode betrübt - oder wirkt zumindest so.

Der erste Moment ist der bei Weitem nachvollziehbarste. Darin drückt der Hund seinen Kopf frustriert gegen das Sofa.

Der Grund: Julia hat ihm gerade erklärt, dass sie und ihr Mann Tim in den Urlaub fahren werden - in diesem Fall aber ohne ihren Fellfreund. Wenig verwunderlich, dass Wally in diesem Moment nicht gerade vor Begeisterung sprudelt.

Szene zwei ist da schon leichter zu verdauen. Nach einem Tag am Strand sitzt Wally noch nass im Auto. Jetzt soll es nach Hause gehen. Doch das passt ihm anscheinend gar nicht. Mit hängendem Kopf sitzt er da, wirkt hoch frustriert, als würde die Welt untergehen.

Der dramatischste Moment folgt in der letzten der drei Szenen.