Armer Hund leidet im Tierheim an enormem Stress: Ob Baddy endlich einen Ausweg findet?

Alles in Kürze

Staffordshire Bullterrier Baddy (4) wartet im Berliner Tierheim auf seine neuen Menschen. © Tierheim Berlin

Baddy wurde seinen vorherigen Haltern weggenommen, weil sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben.

Seit mehr als zwei Jahren wartet der Süße nun sehnlichst auf ein eigenes Zuhause bei souveränen und geduldigen Menschen.

Das Tierheim ist für Baddy ein sehr stressiger Ort, in dem er nur sehr schwer abschalten kann, so seine Pfleger besorgt. Damit der arme Hund wenigstens für ein paar Stunden zur Ruhe kommt, bekommt er eine Extra-Behandlung, indem er für mehrere Stunden in eine ruhigere Umgebung gebracht wird. Dort fühle er sich deutlich sicherer, könne abschalten und auch endlich einmal richtig schlafen.

Stress ist für den Vierjährigen generell ein großes Problem, sodass kompetente Menschen gefragt sind, die Baddys Energie in die richtigen Bahnen lenken können.

Der Staffordshire Bullterrier ist sehr intelligent und freut sich, Neues zu lernen. Hat Baddy erst einmal Vertrauen gefasst, freut er sich enorm über gemeinsame Unternehmungen mit seiner Bezugsperson und mag es, zu kuscheln. Der Junghund tobt gern und spielt beizeiten auch überschwänglich mit seinem Zweibeiner.