Armer Hund sitzt zehn Jahre in Tierheim fest! Wie es dann für ihn ausgeht, lässt Herzen schmelzen

Mexiko-Stadt/Kanada - Was für ein armer Hund! Als Welpe wurde Cleto von seinem Besitzer in Mexiko-Stadt monatelang grausam misshandelt. Der Vierbeiner musste nicht nur Schläge, sondern auch grausame Attacken mit einer Rasierklinge über sich ergehen lassen. Unter anderem schnitt ihm sein Peiniger damit ein Stück vom rechten Ohr ab. Zum Glück wurde Cleto wenige Monate später gerettet und nach Kanada gebracht. Als er dort ankam, ahnte niemand, was den armen Kerl noch erwarten würde.