Armer Schäferhund bekommt Schock-Diagnose: Findet Nikos trotzdem noch sein Glück?

Frankfurt am Main - Wegen Überforderung wurde Schäferhund-Rüde Nikos im Frankfurter Tierheim abgegeben. Doch dies ist mittlerweile nicht mehr sein einziges Problem.

Was er darüber hinaus überhaupt nicht mag, sind Katzen. Dementsprechend dürfen in einem möglichen neuen Zuhause keine Samtpfoten leben.

Reichlich Streichel- und Kuscheleinheiten gehören ebenfalls zu seinen Bedürfnissen. Dabei muss man jedoch darauf achten, dass man ihn nicht von oben anfasst, denn das kann Nikos so gar nicht ausstehen.

Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Der liebenswerte Knabe musste bereits einige Schicksalsschläge verkraften und hofft nun bald ein neues Zuhause zu finden. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Mit seinen Artgenossen versteht sich Nikos ansonsten je nach Sympathie, aber gerade mit nicht kastrierten Rüde hat er so seine Probleme. In solchen Situationen beim Gassigehen vergisst er gerne mal seine ansonsten gute Leinenführigkeit und pöbelt ordentlich in Richtung seines Konkurrenten.

Das Frankfurter Tierheim wünscht sich für den Vierbeiner Adoptanten, die bereits ein wenig Erfahrung mit Hunden haben - im Bestfall natürlich mit derselben Rasse. Auch die Kinder in einem neuen Haushalt sollten bereits mit Hunden umgehen können und mindestens zehn Jahre alt sein.

Insgesamt bekommt man mit Nikos einen tollen Alltagsbegleiter, der zudem noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Bei all den positiven Eigenschaften, die der Rüde mitbringt, darf eine wichtige Sache trotzdem nicht verschwiegen werden.

Weil Nikos einen auffälligen Gang aufwies, wurde bei ihm ein MRT durchgeführt. Das Ergebnis war zunächst ein Schock: zystenartige Veränderung im Großhirn! Erschwerend kommt hinzu, dass dieses Gewebe aufgrund seiner Größe auf Nikos Kleinhirn drückt und deshalb letztlich seine Motorik darunter leidet.

Doch der tapfere Hunde-Mann hat trotz der Schock-Diagnose aktuell keine Schmerzen und ist auch ansonsten keineswegs eingeschränkt. Eine Behandlung der seltenen Erkrankung ist wohl nicht möglich. Ob es diese allerdings überhaupt benötigt, muss beobachtet werden.