Auf das, was Tier-Retter an einer Straße entdecken, ist keiner von ihnen vorbereitet

Tierretter entdeckten Vierbeiner Trooper am Straßenrand. Schnell war klar, dass der Hund Hilfe brauchte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/sunshineanimalrescue

Lauren Dawson, Gründerin und Präsidentin der Organisation, die sich auf die Rettung von Vierbeinern spezialisiert hat, war vor wenigen Tagen in einer Gegend in Miami unterwegs, die für Streuner bekannt ist.

Und es dauerte nicht lange, bis Lauren in der Ferne einen schwarzen Hund entdeckte, der alleine am Straßenrand lief. "Aber nichts hätte uns auf den Horror vorbereiten können, den wir heute fanden ...", schreibt die US-Amerikanerin in ihrem Video auf TikTok, in dem sie die Rettung dokumentierte.

Denn als sich die Fellnase ihrem Auto näherte, konnte Lauren sehen, dass der Körper des Hundes mit Wunden und Narben übersät war.

"Er war in einem schlechten Zustand, zeigte Anzeichen früherer und neuer Verletzungen und er war sehr hungrig", erinnert sich Lauren gegenüber Newsweek. "Trotz allem war er einfach begeistert, dass jemand für ihn anhielt." Dies kann man auch in ihrem Clip sehen, in welchem der Hund, der später auf den Namen "Trooper" getauft werden sollte, schwanzwedelnd ans Fenster von Laurens Wagen läuft.

Trooper, der offenbar eine schreckliche Vergangenheit bei illegalen Hundekämpfen hatte, bei denen er als Köder für die aggressiven Hunde diente, hätte laut Lauren an jenem Tag "um Hilfe geweint".