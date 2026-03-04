Aus seinem gewohnten Leben gerissen: Bobo steht plötzlich allein da und sucht neues Zuhause

Frankfurt am Main - Der kleine Mischlingsrüde Bobo hat im fortgeschrittenen Alter sein Zuhause verloren und landete im Frankfurter Tierheim. Jetzt hofft er darauf, doch noch eine liebevolle Bleibe zu finden.

Bobo ist schätzungsweise 2013 oder 2014 geboren und damit etwa elf bis 13 Jahre alt. © Tierheim Frankfurt

Tragische Story: Bobos Frauchen konnte sich aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen nicht länger um ihn kümmern.

Für Bobo brach damit eine Welt zusammen. Statt wie gewohnt gemütlich auf dem Sofa zu liegen, muss er nun mit ungewohnten Geräuschen und dem hektischen Tierheimalltag vorliebnehmen.

Die neue Situation verunsichert ihn spürbar. Auf den vom Tierasyl geschossenen Fotos blickt er bedröppelt in die Kamera, als würde er fragen, was geschehen ist.

Bobo braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Seine künftigen Menschen sollten einfühlsam und geduldig sein, ihm Sicherheit vermitteln und ihn nicht bedrängen.

Hat er jedoch nämlich erst einmal Vertrauen aufgebaut, zeigt sich der Hunde-Opi von seiner besten Seite: verschmust, anhänglich und dankbar für jede liebevolle Zuwendung.