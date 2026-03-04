Aus seinem gewohnten Leben gerissen: Bobo steht plötzlich allein da und sucht neues Zuhause
Frankfurt am Main - Der kleine Mischlingsrüde Bobo hat im fortgeschrittenen Alter sein Zuhause verloren und landete im Frankfurter Tierheim. Jetzt hofft er darauf, doch noch eine liebevolle Bleibe zu finden.
Tragische Story: Bobos Frauchen konnte sich aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen nicht länger um ihn kümmern.
Für Bobo brach damit eine Welt zusammen. Statt wie gewohnt gemütlich auf dem Sofa zu liegen, muss er nun mit ungewohnten Geräuschen und dem hektischen Tierheimalltag vorliebnehmen.
Die neue Situation verunsichert ihn spürbar. Auf den vom Tierasyl geschossenen Fotos blickt er bedröppelt in die Kamera, als würde er fragen, was geschehen ist.
Bobo braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Seine künftigen Menschen sollten einfühlsam und geduldig sein, ihm Sicherheit vermitteln und ihn nicht bedrängen.
Hat er jedoch nämlich erst einmal Vertrauen aufgebaut, zeigt sich der Hunde-Opi von seiner besten Seite: verschmust, anhänglich und dankbar für jede liebevolle Zuwendung.
Mit ein wenig Zuneigung taut Mischlingsrüde Bobo immer mehr auf
Der kleine Rüde geht gern spazieren und läuft dabei super an der Leine. Große Wanderungen oder sportliche Höchstleistungen erwartet er nicht.
Vielmehr passt er zu Menschen, die es eher ruhig und gemütlich angehen lassen und gemeinsame Spaziergänge ebenso schätzen wie entspannte Stunden zu Hause.
Hektik mag Bobo gar nicht. Ein Haushalt ohne kleine Kinder wäre daher ideal. Auch viele Treppen sollte er künftig nicht mehr bewältigen müssen.
Bobo ist stubenrein, fährt problemlos im Auto mit und zeigt sich mit Artgenossen total verträglich.
Ob er Katzen akzeptiert, kann bei Bedarf vor Ort getestet werden.
Unklar ist, wie gut er stundenweise allein bleiben kann, da er in seinem früheren Zuhause selten allein sein musste. Mit behutsamem Training lässt sich dies jedoch sicher Schritt für Schritt üben.
Wer schenkt dem liebenswerten Hunde-Opi Bobo noch einmal Geborgenheit?
Die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main hoffen nun darauf, dass Bobo noch einmal ein warmherziges Zuhause, aus dem er nicht wieder ausziehen muss.
Interessenten, die der Fellnase einen sicheren Hafen bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt