Kuschel-Hund mit Geschichte: Labrador-Mix Elvis sucht liebevolles Zuhause

Berlin - Kuschel-Fans aufgepasst: Elvis, ein stattlicher Labrador-Mix mit einem riesengroßen Herz für Menschen, liebt Streicheleinheiten über alles! Nun fehlt ihm nur noch sein Für-immer-Zuhause.

Elvis (4) möchte mal wieder richtig ankommen. © Tierheim Berlin

Die vierjährige Rüde ist seit Ende Januar dieses Jahres im Berliner Tierheim. Dabei ist er in der Nähe von Menschen ein echter Traumhund: verspielt, verschmust und total anhänglich.

Doch andere Hunde gehen für ihn gar nicht - da versteht er keinen Spaß. In der Vergangenheit kam es leider zu einem schweren Vorfall mit einem kleinen Hund, weshalb für Elvis eine behördlich angeordnete Maulkorb- und Leinenpflicht gilt.

Doch keine Sorge: Den Maulkorb trägt er vorbildlich.

Insgesamt ist der Vierbeiner ein richtig toller Kerl - aber eben einer mit Vorgeschichte.

Deshalb sucht er Menschen, die das ernst nehmen, ihm Sicherheit und Rückhalt geben und in kritischen Situationen souverän und routiniert handeln.