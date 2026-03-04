Kuschel-Hund mit Geschichte: Labrador-Mix Elvis sucht liebevolles Zuhause
Berlin - Kuschel-Fans aufgepasst: Elvis, ein stattlicher Labrador-Mix mit einem riesengroßen Herz für Menschen, liebt Streicheleinheiten über alles! Nun fehlt ihm nur noch sein Für-immer-Zuhause.
Die vierjährige Rüde ist seit Ende Januar dieses Jahres im Berliner Tierheim. Dabei ist er in der Nähe von Menschen ein echter Traumhund: verspielt, verschmust und total anhänglich.
Doch andere Hunde gehen für ihn gar nicht - da versteht er keinen Spaß. In der Vergangenheit kam es leider zu einem schweren Vorfall mit einem kleinen Hund, weshalb für Elvis eine behördlich angeordnete Maulkorb- und Leinenpflicht gilt.
Doch keine Sorge: Den Maulkorb trägt er vorbildlich.
Insgesamt ist der Vierbeiner ein richtig toller Kerl - aber eben einer mit Vorgeschichte.
Deshalb sucht er Menschen, die das ernst nehmen, ihm Sicherheit und Rückhalt geben und in kritischen Situationen souverän und routiniert handeln.
Elvis sucht nach Menschen, die konsequent handeln
Sein Traum-Zuhause liegt eher ruhig - gern auf dem Land oder am Stadtrand, wo er nicht ständig anderen Hunden begegnet.
Wichtig ist ihm auch ein hundeerfahrener Haushalt ohne weitere Tiere. Kinder sollten bereits größer und sicher im Umgang sein, denn Elvis bringt ordentlich Kraft und Temperament mit.
Besonders würde sich die Fellnase über Menschen freuen, die Verantwortung übernehmen, klar und konsequent handeln und ihr Hundemanagement im Griff haben.
Wenn Du bereit bist, weiter mit Elvis zu arbeiten, ihm feste Strukturen zu geben und ihm ruhig, aber eindeutig Orientierung bieten kannst, ist er Dein Hund. Leichtsinn sollte in seinem neuen Leben keinen Platz mehr haben.
Er verspricht, dass er mit den richtigen Menschen an seiner Seite ein unglaublich treuer und liebevoller Begleiter fürs Leben wird.
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, melde Dich gern über das Formular auf der Webseite des Tierheims oder telefonisch im Struppi-Haus unter Tel. 030 76888-156 (täglich von 13 bis 16 Uhr, außer samstags).
Titelfoto: Tierheim Berlin