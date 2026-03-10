Aus Stress hat er sich im Tierheim selbst verletzt: Hund Cliff hofft dringend auf den Neustart

Leipzig - Cliff (circa 6) hatte es bisher im Leben nicht leicht. Der Tervueren-Schäferhund-Mischling kam in komplett verfilztem Zustand ins Tierheim Leipzig . Dort wurde es für ihn aber nicht leichter, denn der sensible Rüde kommt mit dem Stress nicht klar.

Cliff ist freundlich zu Menschen und sucht ihre Aufmerksamkeit. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig

"Wer unseren liebenswerten und freundlichen Cliff kennenlernt, versteht, warum es so wichtig ist, für diesen besonderen Hund schnellstmöglich ein geeignetes Zuhause zu finden", schrieben die Tierschützer auf Instagram.

Er bellt und hechelt viel und trinkt in hektischen Situation vermehrt Wasser. Aus Stress hatte er sich letztendlich auch seine Rute an den Zwingerwänden aufgeschlagen.

Cliff wurde zwar bestens medizinisch versorgt und auch lange behandelt, aber durch eine Wundheilungsstörung konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Sein Schwanz musste amputiert werden. Mittlerweile ist alles verheilt.

Der Vierbeiner musste nach seiner Ankunft im Tierheim auch komplett geschoren werden. Aktuell muss es deswegen noch viel gepflegt werden, damit es schnell nachwächst.

Wer jetzt denkt, dass Cliff all diese Mühen nicht wert sei, täuscht sich gewaltig, denn laut den Tierschützern ist er ein echter Menschenfreund.