Aus Stress hat er sich im Tierheim selbst verletzt: Hund Cliff hofft dringend auf den Neustart
Leipzig - Cliff (circa 6) hatte es bisher im Leben nicht leicht. Der Tervueren-Schäferhund-Mischling kam in komplett verfilztem Zustand ins Tierheim Leipzig. Dort wurde es für ihn aber nicht leichter, denn der sensible Rüde kommt mit dem Stress nicht klar.
"Wer unseren liebenswerten und freundlichen Cliff kennenlernt, versteht, warum es so wichtig ist, für diesen besonderen Hund schnellstmöglich ein geeignetes Zuhause zu finden", schrieben die Tierschützer auf Instagram.
Er bellt und hechelt viel und trinkt in hektischen Situation vermehrt Wasser. Aus Stress hatte er sich letztendlich auch seine Rute an den Zwingerwänden aufgeschlagen.
Cliff wurde zwar bestens medizinisch versorgt und auch lange behandelt, aber durch eine Wundheilungsstörung konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun. Sein Schwanz musste amputiert werden. Mittlerweile ist alles verheilt.
Der Vierbeiner musste nach seiner Ankunft im Tierheim auch komplett geschoren werden. Aktuell muss es deswegen noch viel gepflegt werden, damit es schnell nachwächst.
Wer jetzt denkt, dass Cliff all diese Mühen nicht wert sei, täuscht sich gewaltig, denn laut den Tierschützern ist er ein echter Menschenfreund.
Vierbeiner mit großem Herz: Cliff liebt Menschen
"Sobald ein Mensch seinen Zwinger betritt und Zeit mit ihm verbringt, scheint all der Stress vergessen", schrieb das Tierheim. Er sei gut ansprechbar, richte seine Aufmerksamkeit stets auf die Menschen und liebe Körperkontakt.
Da er ein großer Hund ist, der sich gern und viel bewegt und auch öfter mal bellt, sehen die Verantwortlichen ihn nicht in einer reinen Wohnungshaltung. Sie empfehlen ein Grundstück mit Zugang zum Haus.
Im Tierheim konnte nicht festgestellt werden, ob Cliff alleine bleiben kann. Allerdings vermuten die Tierschützer, dass er lieber bei Menschen bleibt. Autofahren mag er ebenfalls nicht so gern.
Wenn Ihr Interesse an Cliff und das Gefühl habt, dass er perfekt zu Euch passen könnte, dann schreibt dem Tierheim Leipzig unter [email protected].
Gebt in der Mail an, wie der Vierbeiner bei Euch leben würde und hinterlasst eine Telefonnummer. Die Tierpfleger melden sich dann bei Euch.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@Tierheimleipzig