Hunde-Opi Toby sucht die letzte große Liebe: Lässt Du sein Herz noch mal höher schlagen?

Berlin - Cocker-Spaniel-English-Setter-Mix Toby sucht mit seinen 14 Jahren noch einmal die große Liebe: ein ruhiges Zuhause, in dem er seine verbleibenden Jahre gemütlich genießen kann.

Seit etwa einem Monat lebt Hund Toby (14) im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Der Hunde-Opi lebt seit Anfang Februar im Berliner Tierheim. Der zauberhafte ältere Herr gehört nach Meinung seiner aktuellen Tierpfleger keineswegs zum "alten Eisen".

Vielmehr ist Toby ein freundlicher, lebensfroher Hund, der immer noch Lust auf Bewegung hat, gerne dabei ist und in jedem Fall viel Wertschätzung verdient.

Der Rüde ist im Alltag ein aufmerksamer und anhänglicher Begleiter, der Spaziergänge, Streicheleinheiten und das Gefühl, Teil des Familienalltags zu sein, über alles liebt. Daher ist jeder Ausflug für ihn weiterhin ein Highlight. Neben gemütlichen Runden in der Natur weiß der freundliche Vierbeiner aber auch ruhige Stunden zu Hause zu schätzen.



Bewegung ist sowieso eine gute Sache für Toby, denn der kleine Kerl könnte durchaus noch ein paar Gramm abnehmen. Mit der richtigen Fütterung und ausreichend Aktivität sollte das aber kein Problem sein.

Aufgrund seines Alters ist Toby inzwischen taub, und seine Augen lassen ebenfalls etwas nach. Das kann bedeuten, dass er andere Hunde auf Spaziergängen manchmal übersieht. Bei gelassenen Reaktionen und passender Sympathie kommt der Mischling jedoch gut mit seinen Artgenossen zurecht.