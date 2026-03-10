Flauschiger Riese hofft auf Neuanfang: Hund Cando ist erst zwei Jahre alt

Bergheim - Vor kurzer Zeit schlug in Candos Leben das Schicksal zu, woraufhin der flauschige Hund im Tierheim Bergheim bei Köln landete. Dort suchen die Mitarbeiter nun nach einem neuen Zuhause für ihren Schützling.

Der zwei Jahre junge Hund landete im Tierheim Bergheim, nachdem sein Frauchen verstorben war. © Tierheim Bergheim/Website

Wie das Bergheimer Tierheim bei Instagram und auch auf seiner Website schilderte, hatte Cando seine ehemalige Bleibe verloren, nachdem sein Frauchen leider verstorben war.

Der hübsche Hovawart-Rüde (optisch nicht zu verwechseln mit dem Golden Retriever) kam daraufhin in die Obhut der Tierretter, die nun alles geben, um dem zwei Jahre jungen Neuankömmling einen Neustart zu ermöglichen.

Der stattliche Vierbeiner macht seiner Rasse nach Angaben der Pfleger zunächst alle Ehre und ist als typischer Hof- und Wachhund in seinem Territorium Fremden gegenüber ziemlich misstrauisch.

Auf neutralem Boden zeigt Cando jedoch sein freundliches Gesicht, begrüßt jeden Zweibeiner überschwänglich und freut sich tierisch über Zuwendung.

"Trotz seiner zwei Jahre ist er noch etwas kindlich, sehr verschmust und anhänglich und spielt gerne", informierten die Mitarbeiter darüber hinaus.