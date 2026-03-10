Flauschiger Riese hofft auf Neuanfang: Hund Cando ist erst zwei Jahre alt
Bergheim - Vor kurzer Zeit schlug in Candos Leben das Schicksal zu, woraufhin der flauschige Hund im Tierheim Bergheim bei Köln landete. Dort suchen die Mitarbeiter nun nach einem neuen Zuhause für ihren Schützling.
Wie das Bergheimer Tierheim bei Instagram und auch auf seiner Website schilderte, hatte Cando seine ehemalige Bleibe verloren, nachdem sein Frauchen leider verstorben war.
Der hübsche Hovawart-Rüde (optisch nicht zu verwechseln mit dem Golden Retriever) kam daraufhin in die Obhut der Tierretter, die nun alles geben, um dem zwei Jahre jungen Neuankömmling einen Neustart zu ermöglichen.
Der stattliche Vierbeiner macht seiner Rasse nach Angaben der Pfleger zunächst alle Ehre und ist als typischer Hof- und Wachhund in seinem Territorium Fremden gegenüber ziemlich misstrauisch.
Auf neutralem Boden zeigt Cando jedoch sein freundliches Gesicht, begrüßt jeden Zweibeiner überschwänglich und freut sich tierisch über Zuwendung.
"Trotz seiner zwei Jahre ist er noch etwas kindlich, sehr verschmust und anhänglich und spielt gerne", informierten die Mitarbeiter darüber hinaus.
Flauschiger Riese sucht neue Besitzer: Hund Cando ist groß und kräftig
Für den "tollen Typ" sucht das Tierheim nun nach neuen Besitzern, die Cando nicht nur ein liebevolles Für-Immer-Zuhause schenken, sondern auch ausreichend Kraft in den Armen haben, um ihn an der Leine halten zu können.
Artgenossen gegenüber tritt er interessiert auf, weshalb seine Pfleger sich durchaus vorstellen könnten, dass er sich in seiner neuen Bleibe mit einer netten Hündin gut arrangieren würde. "Über das Zusammenleben mit Kindern oder Katzen" können die Tierretter hingegen nichts sagen.
Wer den stattlichen Vierbeiner kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen.
Alle ausführlichen Infos über Cando gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website