Ausgehungerte Hündin Bella: Tierschutz hat Neuigkeiten und wichtige Bitte

Alles in Kürze

Bella hatte sich auf einer Pflegestelle zu einer gesunden Hündin entwickelt. © Tierschutzverin e.V.

Bella muss wohl doch in der kommenden Woche an ihre Besitzerin zurückgegeben werden, berichtete der Tierschutz-Inspektor am Mittwoch auf dem Instagram-Kanal des Tierschutzvereins.

Denn: Der Hund wird als "Besitz" eingestuft. "Man übersieht dabei natürlich, dass es sich um einen Hund handelt, der auf dem geistigen Niveau eines zweijährigen Kindes ist", so der Inspektor.

Die Frau hatte sich gegen die Sicherstellung der Hündin gewehrt, ein Richter gab ihr Recht.

Unter Tierschutzfreunden sorgt der Beschluss für Entsetzten. Denn Bella war bewusst ausgehungert worden, damit sie "klein bleibt", erklärte sich die Frau.

Das Veterinäramt hatte das Tier in lebensbedrohlichem Zustand beschlagnahmt. Auf einer Pflegestelle wurde die Hündin liebevoll aufgepäppelt.

Nachdem Bella dort noch über das Wochenende bleiben durfte, scheint die Krise nun nicht mehr abwendbar. Trotzdem will der Tierschutzverein noch nicht aufgeben und weiter für Bella kämpfen.