Ausreiseticket plus Happy End? "Tiefergelegter" Mischling Lio trotzt trauriger Vergangenheit
Kassel - Wie soll man diesen Augen widerstehen können? Lio, ein freundlicher und aufgeweckter Jungspund mit einer traurigen Vergangenheit, sucht ein Für-immer-Zuhause. Derzeit sitzt der Hund im Tierheim, doch das soll sich ändern.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" in Kassel berichten, wurde der Mischling zusammen mit seinen beiden Geschwisterchen aus dem Tierheim in Kiskunhalas, das ebenfalls von den Verantwortlichen betrieben wird, übernommen.
Das hilflose Trio war zuvor von Tierfreunden "mitten in der Pampa" gefunden worden. "Da weit und breit kein Haus in der Nähe war, ist davon auszugehen, dass sie absichtlich dort ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen wurden."
Lio und seine Geschwister hatten großes Glück im Unglück. Seitdem sie gefunden wurden, ging es für die Kleinen jedoch bergauf. Inzwischen haben sie zusammen mit mehreren Artgenossen je eines der begehrten "Ausreisetickets-ins-Glück" ergattert.
Den Angaben zufolge haben alle drei den Schrecken "gut weggesteckt" und sich vor allem ihr freundliches sowie menschenbezogenes Wesen bewahrt. Für Lio wird nun eine Familie gesucht, durch die das Glück vollendet wird.
Lio muss nach seinem Auszug aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel noch viel lernen
Während sein Bruder und seine Schwester etwas "hochbeiniger" sind, ist er etwas "tiefergelegt".
Seine neuen Menschen sollten neben wichtigem Verantwortungsbewusstsein auch Zeit mitbringen, denn Lio, der erst ein halbes Jahr alt ist, hat viel zu lernen - beispielsweise das gesamte Hunde-ABC.
Wer also Freude daran hat, einem Hund all das beizubringen, was dieser im Leben wissen muss, hat mit ihm den perfekten Vierbeiner gefunden.
Alle Neuzugänge der "Wau-Mau-Insel" müssen, bevor sie in ihr Zuhause umziehen dürfen, einen Eingangscheck bei einem Tierarzt absolvieren.
Darüber hinaus wird ein auch länderspezifisches Reisekrankheitenprofil für die Tiere angefertigt.
Wer Lio kennenlernen will, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680, jederzeit per E-Mail oder über das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
