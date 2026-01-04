Ausreiseticket plus Happy End? "Tiefergelegter" Mischling Lio trotzt trauriger Vergangenheit

Kassel - Wie soll man diesen Augen widerstehen können? Lio, ein freundlicher und aufgeweckter Jungspund mit einer traurigen Vergangenheit, sucht ein Für-immer-Zuhause. Derzeit sitzt der Hund im Tierheim, doch das soll sich ändern.

Lio sucht sein Für-immer-Zuhause. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" in Kassel berichten, wurde der Mischling zusammen mit seinen beiden Geschwisterchen aus dem Tierheim in Kiskunhalas, das ebenfalls von den Verantwortlichen betrieben wird, übernommen.

Das hilflose Trio war zuvor von Tierfreunden "mitten in der Pampa" gefunden worden. "Da weit und breit kein Haus in der Nähe war, ist davon auszugehen, dass sie absichtlich dort ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen wurden."

Lio und seine Geschwister hatten großes Glück im Unglück. Seitdem sie gefunden wurden, ging es für die Kleinen jedoch bergauf. Inzwischen haben sie zusammen mit mehreren Artgenossen je eines der begehrten "Ausreisetickets-ins-Glück" ergattert.

Den Angaben zufolge haben alle drei den Schrecken "gut weggesteckt" und sich vor allem ihr freundliches sowie menschenbezogenes Wesen bewahrt. Für Lio wird nun eine Familie gesucht, durch die das Glück vollendet wird.