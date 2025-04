Australian Shepherd und Delfin treffen sich: Video bringt Millionen in Verzückung

Was für eine besondere Kombination: Hier trifft Hündin Freyja auf Delfine. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ freyjaussie

Dass sich ausgerechnet ein Australian Shepherd und ein wildes Meerestier gut verstehen, hat man wohl nicht direkt im Kopf, wenn man an artenübergreifende Freundschaften denkt.

Doch die Hündin "Freyja" scheint eine regelrechte Delfinflüsterin zu sein.

In dem Video, das auf der Instagramseite der hübschen Hündin veröffentlicht wurde, sieht man den Australian Shepherd in einer glasklaren Bucht stehen, während neben ihm ein Delfin im seichten Wasser treibt.

Liebevoll stupst die Hündin ihren Freund aus dem Meer an, winselt aufgeregt und schmiegt sich an die glatte Schnauze des Delfins.

Dass sich Freyja so nah an den Tümmler herantraut, ist noch nicht lange so. Obwohl die Hündin schon im Alter von vier Monaten zum ersten Mal in Kontakt mit den Meereslebewesen kam, musste sie sich erst an die stürmische Art der Delfine gewöhnen.