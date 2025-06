Baby lernt gerade krabbeln: Was Hund dann aus Eifersucht tut, verzückt so viele

England - "Wenn es dafür so viel Liebe und Aufmerksamkeit gibt, dann mache ich es eben auch." In etwa dieser Gedanke scheint Rüde Smokey vor einer Weile durch den Kopf gegangen zu sein. Immerhin: Die Rechnung des Staffordshire Bullterriers aus England ist voll aufgegangen. Denn inzwischen schmilzt nicht nur das Herz seines Frauchens bei diesem Anblick.

In einem Interview mit Newsweek gab sie jetzt noch ein wenig mehr preis.

Nach einer Weile dreht sich der Hund um, tut es dem kleinen Jungen gleich. Langsam zieht sich Smokey über den Boden, derweil seine Hinterbeine schlaff an ihm hängen.

Was das heißen soll, ist in einem TikTok-Video der Britin Georgia (29) zu sehen. Darin lernt ihr Baby Crue gerade zu krabbeln, wobei es von Fellnase Smokey liebevoll unterstützt wird.

Mit einem prüfenden Blick zur Seite vergewissert sich Smokey, dass sein Frauchen wirklich sieht, dass er nun auch krabbeln kann. © Screenshot/TikTok/@smokeythebluestaffy

Smokey sei besessen von ihrem Sohn, obendrein selbst ein großes Baby, erzählte die Engländerin dem US-Magazin. "Also fing er an, so zu krabbeln, als er merkte, wie viel Aufmerksamkeit Crue bekam", fügte sie hinzu.

Eifersucht will die Mutter unterdessen nicht wirklich erkennen: "Als er ein Neugeborenes war, saß er (Smokey, Anm. d. Red.) immer da und beobachtete ihn - und jetzt können sie zusammen spielen, das ist so süß."

Auf der anderen Seite ist Georgia sich bewusst, dass die Rasse ihres Hundes einen schlechten Ruf hat. So gelten Staffordshire Bullterrier als gefährlich. Der Import dieser Rasse ist nach Deutschland zum Beispiel verboten.

Georgia erklärte deshalb: "(Sie) können einen so schrecklichen Ruf haben. Deshalb ist es schön, auf TikTok ihre Beziehung zu zeigen und zu zeigen, was für liebevolle Hunde sie wirklich sind."

Das Video ist schon seit einigen Wochen online, hat seitdem immerhin mehr als 90.000 Klicks erreicht. Das dürfte dem Ruf des Staffordshire Bullterriers zumindest nicht geschadet haben.