Ball beim Spielen ins Wasser gefallen: Die Reaktion der Golden Retriever lässt Lachtränen fließen

USA - Eigentlich hätte es ein witziger Tag im Garten werden sollen. Doch dann fiel das geliebte Spielzeug der beiden Golden Retriever plötzlich in einen Pool. Daraufhin folgte eine urkomische Szene.

Wütend starrten die Hunde den Ball an. © Collage: Screenshots/TikTok/@thegoldenbros_t.b

In einem Video auf TikTok sind die beiden Hunde Mr. Tub und Blueberry zu sehen, die in dem Schwimmbecken stehen. Das Wasser reicht ihnen dabei bis zum Hals, am Boden liegt der Ball, mit dem die zwei zuvor noch ausgelassen gespielt hatten.



Das Problem: Der Ball liegt unter Wasser. Und die Vierbeiner scheinen keinerlei Idee zu haben, wie sie ihr Spielzeug wieder nach oben befördern sollen.

Immer wieder steckt einer von ihnen seine Schnauze ins kühle Nass, nur um sie kurz darauf wieder rauszuziehen und sich heftig zu schütteln. Es scheint, als wollte er sein Gesicht auf keinen Fall nasser machen als nötig.

Ab und an wird der Ball auch mit einer Pfote angestupst. Leider ohne Erfolg. Er bleibt weiter am Boden liegen – sehr zum Missfallen der beiden Tiere.

Mit einem äußerst unzufriedenen Blick starren sie die grüne Kugel an. Und das eine ganze Minute lang.