Beagle Babsi ganz allein: Warum vermisst niemand die liebe Hündin?

München - Beagle Babsi kam als Fundhund ins Münchner Tierheim . Leider hat sich niemand auf die Suche nach ihr gemacht. Deshalb sucht die Hundedame nun ein neues Zuhause.

Beagle Babsi hofft auf eine neue Familie, die ihr viel Zeit schenkt. © Tierheim München (2)

Über Babsis Vorgeschichte ist leider nichts bekannt. Sie wird auf etwa neun Jahre geschätzt. Im Tierheim zeigt sie sich bei ihren Pflegern als sehr nette und anhängliche Hündin. Sie ist Menschen gegenüber zutraulich, lässt sich gerne streicheln und spielt gerne.

Babsi ist sehr kommunikativ und teilt sich ihren Menschen gerne mit. Die Pfleger beschreiben ihren Charakter als offen und freundlich. Deshalb könnt sie auch zu einer Familie mit Kindern ziehen - vorausgesetzt, dass auch die kleinen Menschen respektvoll mit ihr umgehen.

"Das Alleinebleiben fällt ihr vermutlich sehr schwer, weshalb sie ein Zuhause sucht, in dem sie viel Nähe und Aufmerksamkeit bekommt", erklärt das Tierheim.

Als Allergikerin frisst Babsi ein spezielles Futter. Außerdem wird sie derzeit wegen Herzwürmern medizinisch betreut und benötigt regelmäßig Tabletten. Eine zuverlässige und verantwortungsbewusste Weiterführung ihrer Behandlung ist unbedingt erforderlich.

Weitere Informationen geben Dir die Pfleger in der Hundequarantäne. Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000430 im Tierheim.