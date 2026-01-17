Beagle Babsi ganz allein: Warum vermisst niemand die liebe Hündin?
München - Beagle Babsi kam als Fundhund ins Münchner Tierheim. Leider hat sich niemand auf die Suche nach ihr gemacht. Deshalb sucht die Hundedame nun ein neues Zuhause.
Über Babsis Vorgeschichte ist leider nichts bekannt. Sie wird auf etwa neun Jahre geschätzt. Im Tierheim zeigt sie sich bei ihren Pflegern als sehr nette und anhängliche Hündin. Sie ist Menschen gegenüber zutraulich, lässt sich gerne streicheln und spielt gerne.
Babsi ist sehr kommunikativ und teilt sich ihren Menschen gerne mit. Die Pfleger beschreiben ihren Charakter als offen und freundlich. Deshalb könnt sie auch zu einer Familie mit Kindern ziehen - vorausgesetzt, dass auch die kleinen Menschen respektvoll mit ihr umgehen.
"Das Alleinebleiben fällt ihr vermutlich sehr schwer, weshalb sie ein Zuhause sucht, in dem sie viel Nähe und Aufmerksamkeit bekommt", erklärt das Tierheim.
Als Allergikerin frisst Babsi ein spezielles Futter. Außerdem wird sie derzeit wegen Herzwürmern medizinisch betreut und benötigt regelmäßig Tabletten. Eine zuverlässige und verantwortungsbewusste Weiterführung ihrer Behandlung ist unbedingt erforderlich.
Weitere Informationen geben Dir die Pfleger in der Hundequarantäne. Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000430 im Tierheim.
Tierheim München: Mischling Archie wartet noch immer
Auch Mischling Archie wartet noch immer auf sein Zuhause.
Er ist kastriert und wurde im Januar 2019 geboren. Der Rüde landete wegen der Überforderung seiner Vorbesitzer im Tierheim. Er wiegt derzeit 28 Kilogramm bei einer Größe von 60 Zentimetern.
Archie ist ein gemütlicher und ruhiger Hund. Fremden begegnet er eher skeptisch und reserviert. Da er auch eine gewisse Abwehrbereitschaft zeigt, müssen künftige Halter Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen und ihn konsequent führen können.
Ein Zuhause mit Garten in ländlicher Umgebung oder am Stadtrand wäre besonders gut für Archie geeignet. Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben. Auch Katzen mag er nicht.
Im Tierheim wurde er bereits in ein Trainingsprogramm integriert, um an Archies territorialen Verhalten zu arbeiten. Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.
Titelfoto: Tierheim München (2)