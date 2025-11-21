Beine gebrochen: Schwer misshandelter Hund hat Liebe zu Menschen nicht verloren
Ludwigsburg - Mio ist ein Kämpfer: Der Herzenshund hat bereits unvorstellbares Leid erfahren. Die Hoffnung auf ein schönes Leben hat er trotzdem nicht aufgegeben.
Der Rüde wurde von Tierschützern aus einer brutalen Haltung in Rumänien gerettet. "Mio wurde von seinem ehemaligen Halter schwer misshandelt - unter anderem wurden ihm die beiden Vorderbeine gebrochen", heißt es in einem Instagram-Beitrag.
Der abgemagerte Hund wurde befreit und vor rund einem Jahr im Tierheim Ludwigsburg aufgenommen, wo er auf sein "Für-immer-Zuhause" wartet.
Die schwere Behinderung, die durch die Verletzungen entstand, prägt Mios Alltag massiv. Er kann keine langen Spaziergänge unternehmen und muss "unglaublich geschont werden".
Die Pfleger machen deutlich: "Mio hat ganz besondere Bedürfnisse, die nicht von jeder Person erfüllt werden können." Trotzdem handele es sich um einen "wundervollen Schatz", der Menschen nicht nur liebe, sondern auch kuschelig und verträglich sei.
Mio hat besondere Bedürfnisse
Der Vierbeiner sucht einen Menschen, der ihm seine letzte Chance auf ein liebevolles Leben gibt. Das neue Zuhause sollte ebenerdig sein und im besten Fall einen Garten haben, damit Mio seiner Leidenschaft - dem Schnüffeln - nachgehen kann. Auch eine Dauerpflegestelle wäre möglich.
Leider wurde der braun-weiße Hund früher zur Jagd missbraucht, weshalb er auf Kleintiere, Katzen und kleine Hunde reagiert. "Daher sollte er bestmöglich als Einzelhund zu verantwortungsvollen Menschen vermittelt werden", macht das Tierheim klar.
Die Pfleger bitten: "Lasst uns alle gemeinsam Mio ganz viel teilen und uns zusammen dazu beitragen, für diesen tollen Hund ein liebevolles Zuhause zu finden."
Wer Mio kennenlernen und ihm einen Platz zum Wohnen schenken möchte, kann sich unter der E-Mail [email protected] direkt an das Tierheim in Ludwigsburg wenden.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Ludwigsburg