Beine gebrochen: Schwer misshandelter Hund hat Liebe zu Menschen nicht verloren

Ludwigsburg - Mio ist ein Kämpfer: Der Herzenshund hat bereits unvorstellbares Leid erfahren. Die Hoffnung auf ein schönes Leben hat er trotzdem nicht aufgegeben.

Tiere mit Behinderung haben es bei der Vermittlung nicht leicht. © Bildmontage: Tierheim Ludwigsburg

Der Rüde wurde von Tierschützern aus einer brutalen Haltung in Rumänien gerettet. "Mio wurde von seinem ehemaligen Halter schwer misshandelt - unter anderem wurden ihm die beiden Vorderbeine gebrochen", heißt es in einem Instagram-Beitrag.

Der abgemagerte Hund wurde befreit und vor rund einem Jahr im Tierheim Ludwigsburg aufgenommen, wo er auf sein "Für-immer-Zuhause" wartet.

Die schwere Behinderung, die durch die Verletzungen entstand, prägt Mios Alltag massiv. Er kann keine langen Spaziergänge unternehmen und muss "unglaublich geschont werden".

Die Pfleger machen deutlich: "Mio hat ganz besondere Bedürfnisse, die nicht von jeder Person erfüllt werden können." Trotzdem handele es sich um einen "wundervollen Schatz", der Menschen nicht nur liebe, sondern auch kuschelig und verträglich sei.