Hibbelig und ungeduldig: Wer kann Leo Ruhe und Sicherheit vermitteln?
Leipzig - Ein bisschen zottelig, doch mit neugierigem Blick schaut der kleine Leo in die Kamera. "Ein typischer Terrier: unerschrocken und mit geringer Reizschwelle", schreiben die Verantwortlichen des Leipziger Tierheims in ihrem Beitrag auf Instagram. Jetzt soll ein neues Zuhause für den Rüden gefunden werden.
Da sich Leo oft extrem hibbelig und ungeduldig verhält, benötigt er jedoch zwingend Menschen mit Hundeerfahrung, die in der Lage sind, ihm Ruhe und Sicherheit zu vermitteln.
Dauert ihm etwa das Anlegen des Maulkorbs oder der Leine zu lange, kann es schon mal vorkommen, dass er versucht, in Hände und Beine zu zwicken.
Der sechsjährige Rüde benötigt daher eine klare Führung, damit er sich orientieren kann. "Deshalb ist eine gewisse Erfahrung mit Terriern empfehlenswert, auch bezüglich der artgerechten Auslastung wäre das sinnvoll", heißt es seitens des Tierheims.
Die Verträglichkeit mit anderen Hunden ist bei Leo nur im Einzelfall zu bewerten. Sollte es bereits einen Vierbeiner im Haushalt geben, wird daher empfohlen, dass vor Ort im Tierheim probiert wird, ob die Chemie zwischen den Hunden auch stimmt.
Leos zukünftige Halter brauchen einen Sachkundenachweis
Aus dem vorherigen Leben von Leo ist leider wenig bekannt. "Wir haben die Information erhalten, dass Leo bereits mehrfach gebissen hat, bedauerlicherweise kennen wir aber die Situationen nicht, die zu den Beißvorfällen geführt haben", so das Tierheim.
Daher wurde der Rüde jedoch eingestuft und muss in der Öffentlichkeit mit Leine und Maulkorb gesichert werden.
Die zukünftigen Halter benötigen somit auch einen Sachkundenachweis zum Führen gefährlicher Hunde. Zu diesem Thema bietet das Tierheim Interessenten auch eine Beratung an.
Traut Ihr Euch, dem kleinen Leo ein neues Zuhause zu geben? Dann meldet Euch bitte per Mail an [email protected] bei den Tierschützern und schildert ihnen, wie er bei Euch leben würde. Vergesst nicht, Eure Telefonnummer anzugeben, Ihr werdet dann kontaktiert.
Titelfoto: Bildmontage/PR/Tierheim Leipzig