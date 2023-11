11.11.2023 21:09 Beißattacke auf Parkplatz in Betzdorf: Hund verletzt neunjähriges Kind

Auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße in Betzdorf in Rheinland-Pfalz kam es am Samstag zu einer Beißattacke durch einen Hund: Ein Kind (9) wurde verletzt!

Von Florian Gürtler

Betzdorf - Ein neunjähriges Kind wurde von einem aggressiven Hund angefallen und verletzt. Nach der Beißattacke im rheinland-pfälzischen Betzdorf floh der Halter des Tieres zusammen mit seinem Hund noch vor dem Eintreffen der Polizei. Der Halter des Hundes floh mit dem aggressiven Tier noch vor dem Eintreffen der Polizei. (Symbolbild) © 123RF/tverkhovinets Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz vor der DM-Drogerie in der Wilhelmstraße, wie die Polizeiinspektion Betzdorf mitteilte. Die Hintergründe der Hundeattacke sind noch unklar, sicher ist nur: Das Tier griff ein neun Jahres altes Kind an und biss zu. Die Verletzungen des Kindes mussten demnach hinterher von einem Arzt behandelt werden. Hunde Hund Obelix macht seinem Namen alle Ehre: Wer hilft beim Abspecken? "Der männliche Hundehalter, welcher sein Tier zur Ereigniszeit an der Leine führte, machte sich vor Eintreffen der verständigten Polizei rasch aus dem Staub", fügte ein Sprecher noch hinzu. Die Polizeiinspektion Betzdorf sucht den Hundehalter, ein Strafverfahren sei eingeleitet worden. Zu dem unbekannten Mann liegt die folgende Beschreibung vor:

etwa 55 bis 60 Jahre alt

Halbglatze und graues Kurzhaar

blaue Jeans

graue Jacke mit Kapuze. Bei dem aggressiven Tier handelt es sich mutmaßlich um einen Australien Cattle Dog - diese Hunderasse wurde ursprünglich für das Treiben von Rindern eingesetzt. Zeugen, welche die Beißattacke beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Mann und seinen Hund geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 027419260 bei der Polizeiinspektion Betzdorf melden.

Titelfoto: 123RF/tverkhovinets