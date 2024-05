Beißattacken gegen Mensch und Hund: Tierheim will "speziellen" Schützling vermitteln

Leipzig - Im Tierheim Leipzig warten so einige Hunde auf neue Besitzer - wie lange es dauert, bis ein Vierbeiner ein Zuhause für immer beziehen kann, ist unterschiedlich. Der American-Bully-Mischling Antar wird es aber sicherlich nicht ganz so einfach haben, den passenden Menschen für sich zu finden.

Unschuldiger Blick: Tatsächlich hat Antar schon einen Artgenossen auf dem Gewissen und fiel durch Beißattacken gegen Menschen auf. © Instagram/Tierheim Leipzig

Der dreijährige Rüde hat den Angaben der Einrichtung zufolge so einiges auf dem Kerbholz: Antar kam ins Tierheim, nachdem er frei laufend in einem Schulgelände aufgegriffen worden und es beim Einfangen zu Bissattacken gegen Menschen gekommen war. Mit Artgenossen verträgt er sich nicht, ein Aufeinandertreffen mit einem kleinen Hund endete in der Vergangenheit bereits tödlich.

"Nach Prüfung durch die Ordnungsbehörde wurde der American-Bully-Mischling als gefährlich im Einzelfall eingestuft", teilte das Tierheim mit.

Damit nicht genug: Durch seinen atypischen Körperbau leidet Antar unter erheblichen Fehlstellungen und einer beidseitigen Hüftgelenksdysplasie, die vor allem im Alter für zahlreiche Tierarztbesuche sorgen dürfte.

Außerdem ist er wegen seiner stark kupierten Ohren anfällig für Ohrenentzündungen und benötigt allergiebedingt Spezialfutter. "Wir wissen, dass Antar nicht die besten Vermittlungschancen hat, doch wir wissen auch, dass der kleine Bollerkopf sich bei den richtigen Menschen zu einem tollen und loyalen Begleiter entwickeln kann."

Bedeutet: "Spezielle Hunde brauchen spezielle Menschen", hofft das Tierheim trotzdem.