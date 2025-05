Bella verlor bei Unfall ein Bein, wird für die junge Hündin jetzt alles gut?

Kassel - Für die hübsche und absolut liebenswerte Hündin Bella aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel wird gerade ein neues Zuhause gesucht. So ganz einfach wird dies aber wohl nicht werden, denn der armen Maus musste leider ein Bein amputiert werden.

So möchte Bella in ihrem Zuhause möglichst keine Treppen laufen, und der Bodenbelag sollte rutschfest sein oder zumindest mit rutschfesten Matten ausgelegt werden.

Allerdings käme sie in der "Wau-Mau-Insel" mit ihrer Behinderung sehr gut zurecht, berichten die Tierpfleger von ihren ersten Eindrücken.

Man hatte die Hündin in Rumänien schwer verletzt auf der Straße gefunden: Höchstwahrscheinlich hatte sie ein Auto angefahren. Zwar konnte ihr Leben gerettet, das eine Bein musste ihr leider abgenommen werden.

Bella ist eine freundliche und überaus liebenswerte junge Hündin. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Und es liegt selbstverständlich auf der Hand, dass Bella für Hundesport oder andere sportlich Aktivitäten nicht geeignet ist.

Allerdings wird auf der Webseite der "Wau-Mau-Insel" betont, dass ihre Menschen keineswegs auf längerer Wandertouren mit ihr verzichten müssen. Ein einfacher Hundebuggy genügt schon. Hierin kann Bella dann bequem ein Päuschen machen, wenn ihr der Weg zu weit sein sollte.

Wer sich nun vorstellen kann, der vom Schicksal doch sehr gebeutelten Hündin ein schönes Leben zu schenken, kann sich gerne mit dem Tierheim in Kassel in Verbindung setzen - am besten über das Kontaktformular oder über die Telefonnummer 0561/8615680. Telefonzeiten sind werktags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.

Allerdings wird es noch ein klein wenig dauern, bis Bella umziehen darf. Zunächst erfolgt noch der Eingangscheck durch den Tierarzt und es wird ein länderspezifisches Reisekrankheitenprofil angefertigt.

Im Tierheim besuchen darf man sie aber natürlich schon jetzt.