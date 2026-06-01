Berner Sennenhündin Polli ist lieb und entspannt: Doch das Tierheim ist gar nichts für sie

Berner Sennenhündin Polli (3) aus dem Berliner Tierheim ist sehr sensibel. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Die dreijährige Hündin musste abgegeben werden, weil sich ihre frühere Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnte.

Polli wird von ihren Pflegern im Tierheim als liebes und entspanntes Tier beschrieben. Gleichzeitig ist sie sehr feinfühlig und sensibel, weshalb sie auf eine ruhige und stabile Umgebung angewiesen ist. Hektik und Lärm setzen ihr zu, ein turbulenter Alltag ist für sie nicht geeignet.

Besonders wichtig ist Polli die Nähe zu ihren Menschen. Sie war es offenbar gewohnt, kaum allein zu sein, und wünscht sich auch künftig ein Umfeld, in dem sie viel Gesellschaft hat. Ein Zuhause mit Homeoffice oder Menschen, die viel Zeit haben, wäre daher ideal.

Für die Berner Sennenhündin kommt vor allem ein ruhiger Wohnort infrage – möglichst am Stadtrand oder außerhalb. Vor allem ein Haus mit Garten vermisst sie im Tierheim sehr.

In ihrem neuen Zuhause sollten Kinder bereits etwas älter sein, damit sie Pollis Bedürfnis nach Ruhe respektieren können. Ein Zusammenleben mit einem kastrierten Rüden oder einer passenden Hündin ist laut Tierheim vermutlich möglich.