Hund irrt einsam umher: Was Frau dann beobachtet, ist für sie wie ein Stich ins Herz
Irvine (Kalifornien, USA) - Sie macht diesen Job seit Jahren. Doch noch immer reagiert Tierschützerin Suzette Hall hochemotional, wenn sie ein solches Leid sieht. Ende Mai fiel der Kalifornierin aus Irvine ein kleiner Hund auf, der einsam umherirrte. Als sie sich in der Gegend umhörte, erzählten ihr die Anwohner alle dasselbe: Der Vierbeiner sei eines Tages einfach aufgetaucht. Was Hall dann beobachtete, war für sie wie ein Stich ins Herz.
"Als ich dort ankam, konnte ich kaum glauben, wie schmutzig er war. Öl und Schmutz bedeckten seinen kleinen Körper. Und ich beobachtete ihn einfach dabei, wie er umherirrte … in Toreinfahrten hineinblickte, mitten auf der Straße lief und nach jemandem suchte, der niemals zu ihm zurückkehrte", schrieb Hall am 28. Mai auf ihrer Facebook-Seite.
Die Tierfreundin ahnte in diesem Moment, dass der Rüde nach längerer Zeit vermutlich noch immer nach seinen Besitzern suchte, die ihn längst verlassen hatten. "Mir wurde ganz schwer ums Herz", so die US-Amerikanerin.
Nachdem sie sich gesammelt hatte, machte sich Hall wieder an die Arbeit. Eine Falle und schmackhafte Würstchen mussten her, um den Streuner aus seiner Misere zu befreien.
Manchmal können sich diese Versuche über Tage hinziehen, weil die Hunde sehr scheu sind. In diesem Fall lief es jedoch anders.
Hall postet ihre neue Hunde-Geschichte reich bebildert auf Facebook
Hall hatte leichtes Spiel, denn ihr neuer Schützling konnte seinen Augen nicht von den Würstchen lassen. "Dieser süße Junge hatte schon seit sehr langer Zeit nichts mehr so Gutes gegessen. Er lief direkt in die Falle hinein. Und so waren die einsamen Tage vorüber", schrieb sie.
Nachdem die Falle zugeschnappt hatte, packte die Fellfreundin den Käfig und lud ihn in ihr Auto. Danach ging es für das einsame Tier in ein neues Leben.
"Jetzt ist er in Sicherheit. Sicher genug, um endlich ohne Angst schlafen zu können. Sicher genug, um all den Schmutz und das Öl abgewaschen zu bekommen", so Hall.
Stolz schloss die Tierschützerin ihr Posting mit folgenden Worten: "Die Straßen liegen nun hinter dir, süßer Junge."
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Suzette Hall