01.06.2026 07:05 Hund irrt einsam umher: Was Frau dann beobachtet, ist für sie wie ein Stich ins Herz

Dieser Hund ging Tierschützerin Suzette Hall aus Kalifornien an die Nieren.

Von Christian Norm

Irvine (Kalifornien, USA) - Sie macht diesen Job seit Jahren. Doch noch immer reagiert Tierschützerin Suzette Hall hochemotional, wenn sie ein solches Leid sieht. Ende Mai fiel der Kalifornierin aus Irvine ein kleiner Hund auf, der einsam umherirrte. Als sie sich in der Gegend umhörte, erzählten ihr die Anwohner alle dasselbe: Der Vierbeiner sei eines Tages einfach aufgetaucht. Was Hall dann beobachtete, war für sie wie ein Stich ins Herz.

Dieser kleine Hund schien jemanden zu suchen. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall "Als ich dort ankam, konnte ich kaum glauben, wie schmutzig er war. Öl und Schmutz bedeckten seinen kleinen Körper. Und ich beobachtete ihn einfach dabei, wie er umherirrte … in Toreinfahrten hineinblickte, mitten auf der Straße lief und nach jemandem suchte, der niemals zu ihm zurückkehrte", schrieb Hall am 28. Mai auf ihrer Facebook-Seite. Die Tierfreundin ahnte in diesem Moment, dass der Rüde nach längerer Zeit vermutlich noch immer nach seinen Besitzern suchte, die ihn längst verlassen hatten. "Mir wurde ganz schwer ums Herz", so die US-Amerikanerin. Nachdem sie sich gesammelt hatte, machte sich Hall wieder an die Arbeit. Eine Falle und schmackhafte Würstchen mussten her, um den Streuner aus seiner Misere zu befreien. Hunde Berner Sennenhündin Polli ist lieb und entspannt: Doch das Tierheim ist gar nichts für sie Manchmal können sich diese Versuche über Tage hinziehen, weil die Hunde sehr scheu sind. In diesem Fall lief es jedoch anders.

Hall postet ihre neue Hunde-Geschichte reich bebildert auf Facebook