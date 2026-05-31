Farmer entdeckt seltsamen Hund: Dann bemerkt er, dass das Tier etwas versteckt
St. Louis (Missouri, USA) - Was war das für ein Hund – und warum sah er so seltsam aus? Ein Farmer aus Missouri wunderte sich im vergangenen Monat sehr, als er das Tier auf seinem Hof entdeckte. Dann bemerkte der Mann ziemlich schnell, dass der ungebetene Gast etwas zu verbergen hatte.
Weil der Vierbeiner, der kaum noch Fell hatte, immer wieder in Richtung des Schuppens blickte, sah der Farmer schließlich nach. Dort fand er drei kleine Welpen im Stroh liegen.
Sofort rief er die "Stray Rescue of St. Louis" an. Bei strömendem Regen machte sich das Team auf den Weg. "Wir trafen auf dem Grundstück ein und sahen sie – ihr fehlte fast ihr gesamtes Fell. Sie zeigte Interesse an uns, ließ uns jedoch nicht näher herankommen", schrieben die Tierschützer in einem Facebook-Posting, das auch ein Video enthielt.
Da die Hündin nicht freiwillig zu ihnen kommen wollte, mussten sie auf Plan B ausweichen. "Also stellten wir eine Lebendfalle auf. Die [...] Hündin ging sofort hinein und machte uns keinerlei Schwierigkeiten."
Der Farmer führte die Tierschützer danach in den Schuppen, wo die drei Welpen lagen. "Diese Hundemama hat das BESTE Versteck für ihre Babys gefunden", lobte die Stray Rescue of St. Louis.
Klar war aber auch: So konnte es nicht weitergehen.
Stray Rescue of St. Louis postet Update auf Facebook
Die Tierschützer sammelten die Fellnäschen ein. Teammitglied Debi erklärte sich kurz darauf bereit, die vier Hunde als Pflegemama bei sich aufzunehmen. Zunächst ging es aber ins Tierheim.
Dort bekam das Muttertier das vermutlich erste Bad seines Lebens. Hopper, wie sie die Hündin inzwischen nannten, hatte noch einiges vor sich. Sie musste an Gewicht zulegen. Zudem musste ihre Räude behandelt werden.
Trotzdem ging es nach wenigen Stunden bereits zu ihrer Pflegemutter. "Sie und ihre Babys werden in einem ruhigen, friedlichen Zuhause in Sicherheit sein, wo sie ihre Welpen ganz ohne Stress säugen kann", schrieb das Team.
Seitdem ist einiges passiert. Vor wenigen Tagen meldete sich die Stray Rescue of St. Louis mit einem umfangreichen Update und vielen neuen Fotos. Demnach haben sich die drei Welpen prächtig entwickelt, wie eine Untersuchung nach einer Autofahrt zum Tierarzt ergab. Von ihrer Mutter fehlte in dem Update aber jede Spur.
"Die Hundemama war von der Autofahrt leider gar nicht begeistert, weshalb wir keine aktuellen Fotos von ihr machen konnten", erklärte das Team.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Stray Rescue of St. Louis