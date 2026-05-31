Farmer entdeckt seltsamen Hund: Dann bemerkt er, dass das Tier etwas versteckt

St. Louis (Missouri, USA) - Was war das für ein Hund – und warum sah er so seltsam aus? Ein Farmer aus Missouri wunderte sich im vergangenen Monat sehr, als er das Tier auf seinem Hof entdeckte. Dann bemerkte der Mann ziemlich schnell, dass der ungebetene Gast etwas zu verbergen hatte.

Diese Hündin sah leider sehr erschöpft und krank aus. Zusätzlich hatte sie ein Geheimnis. © Facebook/Screenshot/Stray Rescue of St. Louis

Weil der Vierbeiner, der kaum noch Fell hatte, immer wieder in Richtung des Schuppens blickte, sah der Farmer schließlich nach. Dort fand er drei kleine Welpen im Stroh liegen.

Sofort rief er die "Stray Rescue of St. Louis" an. Bei strömendem Regen machte sich das Team auf den Weg. "Wir trafen auf dem Grundstück ein und sahen sie – ihr fehlte fast ihr gesamtes Fell. Sie zeigte Interesse an uns, ließ uns jedoch nicht näher herankommen", schrieben die Tierschützer in einem Facebook-Posting, das auch ein Video enthielt.

Da die Hündin nicht freiwillig zu ihnen kommen wollte, mussten sie auf Plan B ausweichen. "Also stellten wir eine Lebendfalle auf. Die [...] Hündin ging sofort hinein und machte uns keinerlei Schwierigkeiten."

Der Farmer führte die Tierschützer danach in den Schuppen, wo die drei Welpen lagen. "Diese Hundemama hat das BESTE Versteck für ihre Babys gefunden", lobte die Stray Rescue of St. Louis.

Klar war aber auch: So konnte es nicht weitergehen.