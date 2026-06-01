Frau stirbt und hinterlässt zwei kleine Hunde: Was wird nun aus Füri und Dobby?

Betzenstein - "Füri" und "Dobby Chi" sind unzertrennlich. Da ihre Besitzerin gestorben ist, mussten die Hunde ihr Bündel packen und auf die Suche nach einem neuen Zuhause gehen. Finden sie ihr Glück?

Ihre Pflegemama hat sich dieser Baustelle gleich angenommen und besucht mit dem Paar eine Hundeschule. Hier machen die Kerlchen sehr gute Fortschritte.

"Sie wurden von ihrem verstorbenen Frauchen, das sie über alles geliebt hat, sehr verwöhnt, sodass die große weite Welt und das Hunde-ABC etwas zu kurz kamen", erklärt der Verein.

Das Duo wird von der Tierhilfe Franken e.V. vermittelt und wartet derzeit auf einer Pflegestelle in der Region auf sein Glück.

Chihuahua-Mix Füri ist neun Jahre alt und wiegt fünf Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 22 Zentimetern. Kumpel Dobby ist ein reinrassiger Chihuahua und mit 20 Zentimetern Schulterhöhe etwas kleiner. Er ist fünf Jahre alt und wiegt handliche drei Kilogramm.

Sie sehen niedlich aus – wollen aber auch erzogen werden. Füri und Dobby suchen verantwortungsbewusste Halter. © Tierhilfe Franken e.V. (2)

Füri testet gerne seine Grenzen aus und überschätzt dabei auch mal seine Größe. Dabei bleibt er im Herzen aber ein Angsthäschen: Laute Geräusche und unbekannte Gegenstände flößen ihm Respekt ein. "Zu Hause ist er ein absoluter Schmusebär", so seine Pflegefamilie.

Dobby ist ein sehr freundlicher und menschenbezogener Hund. Ab und zu ist er etwas unsicher unterwegs und orientiert sich dann gerne an seinem "großen Bruder".

Die beiden Spitzbuben sehen zwar aus, als könnten sie kein Wässerchen trüben, haben es den Tierschützern zufolge aber faustdick hinter den Ohren – typisch Chihuahuas eben! Ihren künftigen Besitzern wird es mit dem lustigen Team sicher nie langweilig werden.

Beide hoffen auf Menschen, die viel Zeit mit ihnen verbringen. Damit das Zusammenleben harmonisch bleibt, sollten ihre Halter in der Lage sein, die Hunde mit liebevoller Konsequenz zu führen. Kleinkinder oder andere Tiere sollten nicht im künftigen Heim leben, da das die beiden überfordern würde.

Möchtest Du das Pärchen kennenlernen? Dann melde Dich im Büro Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins und die Vermittlungen findest Du auch auf tierhilfe-franken.de.