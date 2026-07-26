Golden Retriever weigert sich, spazieren zu gehen: Sein Grund verzückt so viele

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Golden Retriever Zebby bleibt direkt vor dem Haus seiner Besitzer stehen, weigert sich auch nur einen Schritt zu gehen. Was ist denn nur in den Hund gefahren?

Von Christian Norm

Hermosa Beach (USA) - So geht es mal gar nicht! Golden Retriever Zebby aus Hermosa Beach in Kalifornien bleibt direkt vor dem Haus seiner Besitzer stehen und weigert sich dort auch nur einen weiteren Schritt zu gehen. Was ist denn nur in den Hund gefahren?

Zebby will partout nicht losgehen, blickt sich lieber in Richtung Haus um.
Zebby will partout nicht losgehen, blickt sich lieber in Richtung Haus um.  © Bildmontage: Instagram/Screenshots/zebbythegolden

In dem entsprechenden Instagram-Video ist zu sehen, wie Zebbys Herrchen Anson mehrmals etwas fester an der Leine des Rüden zieht. Doch es ist nichts zu machen. Zebby stemmt sich mit voller Kraft gegen den Start des Spaziergangs.

Nach einer Weile dreht er sich in Richtung des Hauses um. Plötzlich kommt sein Frauchen Sophie Fogelson heraus. Von einer Sekunde auf die andere ist der Golden Retriever wie ausgewechselt.

Freudig geht er sofort los, weicht der jungen Dame nicht mehr von der Seite. "Ich habe dir doch gesagt, dass sie kommen wird", ärgert sich Anson nach diesem Stimmungsumschwung.

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Mit nichts anderem hatte Frauchen Sophie übrigens gerechnet. So heißt es schon zu Beginn des Videos in einem Untertitel fast etwas gehässig: "Mein Freund bei dem Versuch, ohne mich Gassi zu gehen."

Das kommt zwar nicht bei Herrchen Anson wirklich gut an. Dafür aber bei so vielen anderen.

Das lustige Video geht innerhalb weniger Tage auf Instagram viral

Als Frauchen Sophie Fogelson zu Zebby kommt, kann es sofort losgehen!
Als Frauchen Sophie Fogelson zu Zebby kommt, kann es sofort losgehen!  © Instagram/Screenshot/zebbythegolden

Obwohl der Clip noch keine drei Tage online ist, hat er bereits mehr als 900.000 Klicks auf Instagram eingeheimst. Dazu kommen noch gut 65.000 Likes. In der Kommentarspalte fallen die Reaktionen unterdessen gemischt aus.

Während einige die Art des Golden Retrievers einfach nur süß finden, und teilweise Herzchen-Emojis in Serie posten, nehmen andere die Situation in erster Linie komisch wahr.

Und so gibt es auch immer wieder User, die statt Herzchen lieber Tränen lachende Emojis verwenden. Frauchen Sophie heizt die Menge derweil noch mit ihrem Kommentar an.

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"Er sagte, das Rudel müsse zusammenhalten", witzelt die Kalifornierin. Daran dürfte nach diesem Video wirklich kein Zweifel mehr bestehen!

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/zebbythegolden

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