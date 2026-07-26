Golden Retriever weigert sich, spazieren zu gehen: Sein Grund verzückt so viele

Hermosa Beach (USA) - So geht es mal gar nicht! Golden Retriever Zebby aus Hermosa Beach in Kalifornien bleibt direkt vor dem Haus seiner Besitzer stehen und weigert sich dort auch nur einen weiteren Schritt zu gehen. Was ist denn nur in den Hund gefahren?

Zebby will partout nicht losgehen, blickt sich lieber in Richtung Haus um. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/zebbythegolden

In dem entsprechenden Instagram-Video ist zu sehen, wie Zebbys Herrchen Anson mehrmals etwas fester an der Leine des Rüden zieht. Doch es ist nichts zu machen. Zebby stemmt sich mit voller Kraft gegen den Start des Spaziergangs.

Nach einer Weile dreht er sich in Richtung des Hauses um. Plötzlich kommt sein Frauchen Sophie Fogelson heraus. Von einer Sekunde auf die andere ist der Golden Retriever wie ausgewechselt.

Freudig geht er sofort los, weicht der jungen Dame nicht mehr von der Seite. "Ich habe dir doch gesagt, dass sie kommen wird", ärgert sich Anson nach diesem Stimmungsumschwung.

Mit nichts anderem hatte Frauchen Sophie übrigens gerechnet. So heißt es schon zu Beginn des Videos in einem Untertitel fast etwas gehässig: "Mein Freund bei dem Versuch, ohne mich Gassi zu gehen."

Das kommt zwar nicht bei Herrchen Anson wirklich gut an. Dafür aber bei so vielen anderen.