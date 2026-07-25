25.07.2026 15:47 Hund ist in Tierheim plötzlich in falschem Zwinger: Als Pfleger Video prüfen, stockt ihnen der Atem

Er heißt Bay, sollte aber vielleicht besser in "Bye" umbenannt werden. Denn Bay sagt gerne mal "Bye", selbst wenn er in seinem Zwinger sitzen sollte.

Von Christian Norm

Cleveland (Ohio, USA) - Er heißt Bay, sollte aber vielleicht besser in "Bye" (englisch für "Tschüss") umbenannt werden. Denn Bay sagt gerne mal "Bye", selbst wenn er in seinem Zwinger sitzen sollte. Als der Hund aus Cleveland, Ohio, in dieser Woche plötzlich in einem ganz anderen Zwinger bei einem Artgenossen auftauchte, war das Staunen seiner Pfleger von "City Dogs Cleveland" bereits groß. Als sie dann noch das Überwachungsvideo überprüften, stockte ihnen endgültig der Atem.

Rüde Bay weiß, wie er von seinem in einen anderen Zwinger kommt. Dafür braucht er aber besondere Fähigkeiten. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/citydogscle, 24petconnect.com/Screenshot Diesen "Ausbruch" sollten alle sehen. Deshalb postete das Team ihn am Donnerstag auf Facebook, wo er bereits 400.000 Klicks erreicht hat. Einen Tag später luden sie das "Werk" auch auf TikTok hoch. In dem kuriosen Video erweist sich Bay als wahrer Sprung- und Kletterkünstler. Mit einem riesigen Satz schafft er es fast ganz bis an den oberen Rahmen seines Zwingers. Den Rest klettert er noch blitzschnell hoch. Danach wird es etwas holprig. Denn Bay möchte nun in den anderen Zwinger wechseln, wo bereits ein weiterer Vierbeiner herumsteht. Schließlich wagt er den Absprung und landet erfolgreich darin. Hunde Golden-Retriever-Oma reagiert rüde auf Welpen: Doch kurz darauf schmelzen Herzen dahin Weil sein Artgenosse aber nicht allzu viel Interesse an ihm zeigt, wird es Bay dort schnell langweilig. Deshalb setzt er einfach noch einmal an.

Kurioses Video zeigt auf TikTok den gelungenen Ausbruch des Hundes