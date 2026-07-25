Hund ist in Tierheim plötzlich in falschem Zwinger: Als Pfleger Video prüfen, stockt ihnen der Atem
Cleveland (Ohio, USA) - Er heißt Bay, sollte aber vielleicht besser in "Bye" (englisch für "Tschüss") umbenannt werden. Denn Bay sagt gerne mal "Bye", selbst wenn er in seinem Zwinger sitzen sollte. Als der Hund aus Cleveland, Ohio, in dieser Woche plötzlich in einem ganz anderen Zwinger bei einem Artgenossen auftauchte, war das Staunen seiner Pfleger von "City Dogs Cleveland" bereits groß. Als sie dann noch das Überwachungsvideo überprüften, stockte ihnen endgültig der Atem.
Diesen "Ausbruch" sollten alle sehen. Deshalb postete das Team ihn am Donnerstag auf Facebook, wo er bereits 400.000 Klicks erreicht hat. Einen Tag später luden sie das "Werk" auch auf TikTok hoch.
In dem kuriosen Video erweist sich Bay als wahrer Sprung- und Kletterkünstler. Mit einem riesigen Satz schafft er es fast ganz bis an den oberen Rahmen seines Zwingers. Den Rest klettert er noch blitzschnell hoch.
Danach wird es etwas holprig. Denn Bay möchte nun in den anderen Zwinger wechseln, wo bereits ein weiterer Vierbeiner herumsteht. Schließlich wagt er den Absprung und landet erfolgreich darin.
Weil sein Artgenosse aber nicht allzu viel Interesse an ihm zeigt, wird es Bay dort schnell langweilig. Deshalb setzt er einfach noch einmal an.
Kurioses Video zeigt auf TikTok den gelungenen Ausbruch des Hundes
Erneut springt der Hund am Zwingerzaun hoch, hält sich oben fest und springt schließlich herunter. Erneut wird er dort von einem seiner Artgenossen in Empfang genommen.
Diesmal geht es für Bay aber nicht gut aus. Denn eine seiner Pflegerinnen taucht wenig später in dem Zwinger auf - ist entsprechend überrascht von seinem "Auftritt".
"Glücklicherweise freuten sich seine Nachbarn Pumpkin und Flip Flop darüber, dass ein neuer Kumpel quasi vom Himmel fiel. Jetzt wissen wir es: Bay ist ein beeindruckender Kletterkünstler", schrieb das Team auf Facebook.
"Bay ist ein kluger, athletischer Hund, der ein fröhliches Zuhause sucht. Und keine Sorge, falls Sie keinen eingezäunten Garten haben - ein normaler Zaun würde ihn wahrscheinlich ohnehin nicht halten", witzelten die Tierheim-Mitarbeiter gegen Ende des Postings.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/citydogscle, 24petconnect.com/Screenshot