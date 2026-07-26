26.07.2026 07:16 Wochenlang allein zurückgelassen: Schäferhund Cooper hofft auf ein Happy End

Das Tierheim Chemnitz ist am Limit. In den 44 Zwingern leben derzeit 47 Hunde. Einer der Hunde, die auf ein neues Zuhause hoffen, ist Schäferhund Cooper.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Das Tierheim Chemnitz ist am Limit. In den 44 Zwingern leben derzeit 47 Hunde - viele mit traurigen Schicksalen. Einer der Hunde, die auf ein neues Zuhause hoffen, ist Schäferhund Cooper.

Im Tierheim Chemnitz sind derzeit alle Hundezwinger belegt. © Kristin Schmidt Der achtjährige Rüde wartet seit April im Tierheim. Sein früheres Frauchen ließ ihn wochenlang allein in einer Wohnung zurück. Erst Nachbarn wurden durch sein Jaulen aufmerksam und alarmierten das Veterinäramt. Die Folgen dieser Vernachlässigung sind bis heute spürbar. Cooper leidet unter einer chronischen Ohrenentzündung, die regelmäßig mit Salben behandelt werden muss. Zudem hat er eine leichte Hüftarthrose und eine degenerative Veränderung der Wirbelsäule, durch die Nerven eingeengt werden. Hunde Becky sucht ihr Elternhaus auf Google Maps: Was sie dort entdeckt, rührt sie zu Tränen Wegen der Schmerzen ist er dauerhaft auf Medikamente angewiesen mit möglichen Folgen für seine Organe.

Cooper ist ein freundlicher und menschenbezogener Hund