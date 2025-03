Besitzer geben ihn nach 24 Stunden ab: Jetzt wartet Henry auf eine neue Chance

Dabei hat er in seinem kurzen Hundeleben schon allerhand erlebt: Seine einstigen Besitzer hatten den Rüden im Internet gekauft, waren nach einem Tag aber schon so überfordert, dass sie ihn durch die Feuerwehr abholen ließen.

Einmal ausgepowert, kann sich der Rüde auch von seiner ruhigen Seite zeigen. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Das äußert sich insbesondere dann, wenn der Einjährige andere Artgenossen trifft und anfängt, sie anzupöbeln. "Aber das legt sich sicher, wenn er bei Menschen ist, die ihn konsequent führen und Struktur in sein Leben bringen", meinen die Tierschützer.

Ansonsten sei Henry einfach ein echter Schäferhund und habe den arttypischen "Will to please". Zudem beherrscht er bereits die Grundkommandos wie Sitz und Platz und ist leinenführig.

Weil Henry sehr bewegungsfreudig ist und "Wasser und Action" liebt, müssen seine Menschen ebenfalls sportlich sein.

Darüber hinaus sollten sie Hundeerfahrung mitbringen, an den richtigen Stellen konsequent sein und Zeit und Geduld mitbringen.

Wer sich darin erkennt und den schönen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Informationen über Henry gibt's zudem auf der Website des Tierheims.