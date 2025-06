Besitzer hoffen, dass Hund und Baby harmonieren: Stattdessen löst das Heul-Duett Lachwellen aus

Salt Lake City (Utah) - Sie hatten Hoffnung, aber auch Zweifel. Letztere sollten sich leider bestätigen. Seit dem 25. April sind Jess (30) und Jake Henderson (32) stolze Eltern ihres Sohnes Harlan. Das Paar aus Salt Lake City in Utah hat auch einen Schäferhund namens Tucker. Dass Baby und Fellnase gut miteinander können, steht mittlerweile fest. Doch es ist trotzdem ganz anders, als es sich die Eltern erhofft hatten.

Schäferhund Tucker und Baby Harlan harmonieren durchaus - nur anders als erhofft. © Collage: Screenshots/Instagram/@hender.home

In einem viralen Instagram-Video von Anfang Juni wird das Problem deutlich. Zwar schlafen Tucker und Harlin darin zunächst friedlich im selben Zimmer.

Doch in der nächsten Szene sieht die Welt ganz anders aus: Der kleine Säugling schreit weinend seinen Frust heraus, während Papa versucht, ihn zu trösten.

Dann schwenkt die Kamera zu Tucker, der wie ein Schlosshund heult. Vierbeiner und Baby sind also perfekt auf einer Wellenlänge - nur eben nicht so, wie es sich die Erwachsenen in ihren eigenen vier Wänden erträumt hatten.

In einem Interview mit Newsweek erzählte Papa Jake Henderson, dass sie von ihrer Fellnase in dieser Hinsicht nicht wirklich überrascht worden seien.