Süßer Anblick: Der neue Lieblings-Schlafplatz von Hund Iris bringt Herzen zum Schmelzen

Australien - Hunde schlafen am liebsten dort, wo es bequem und kuschlig ist, so auch die kleine Iris. Normalerweise kringelt sie sich auf jedem Schoß, der ihr unter die Pfoten kommt, ein - doch ihr neuer Lieblingsort bringt alle Herzen zum Schmelzen.

Alles in Kürze

Auf den großen flauschigen Hunden schläft es sich nach Iris Geschmack am besten. © Montage: Instagram/iristheigg; Screenshot Instagram: alphadoggyplaycare

Iris, ein Hund der Rasse Italienisches Windspiel, besuchte im April das erste Mal Alpha Doggy Playcare, eine Tagesstätte für Hunde in Australien. Ihre Besitzerin Ebony Magyar berichtet The Dodo, was für ein soziales Wesen sie sei und dass sie es liebe, neue Freunde zu finden.

Mit ihrer offenen Art schafft sie es immer wieder, dass sich andere Hunde und vor allem Welpen, mehr trauen und aus sich herauskommen.

Schon nach einer Woche wusste Iris wo ihr Schlaf-Plätzchen ist: Sie legte sich direkt auf die großen Hunde.

Kein Wunder, denn die Vierbeiner sind kuschlig, warm und man kann sich perfekt auf ihnen einkringeln - genau nach Iris' Geschmack.