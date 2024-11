Besitzer konnte sich nicht mehr kümmern: Wird Otto jetzt endlich wieder glücklich?

Leipzig - In seinem bisher erst kurzen Leben musste der Boxer Otto schon viel durchmachen. Jetzt hofft er im Leipziger Tierheim auf eine zweite Chance.

Otto wartet im Tierheim Leipzig auf neue Besitzer. © Montage Instagram/tierheimleipzig

Wie das Tierheim auf seiner Instagram-Seite erzählt, gelangte Otto in ihre Obhut, da sich sein bisheriger Besitzer nicht mehr um ihn kümmern konnte: Der junge Rüde war in keinem guten Zustand, "sodass wir ihn erstmal aufpäppeln mussten".

Inzwischen zeichnet sich Otto vor allem durch seine freundliche und fröhliche Art aus, mit der er auch fremde Menschen sofort in seinen Bann zieht. Berührungsangst? Kennt er nicht.

Deshalb passiert es allerdings auch oft, dass er seine eigene Aufregung und Freude nicht richtig in Zaum halten kann und ein bisschen "durchdreht". Man sollte sich also auf einen Hund mit einem hohen Bewegungsdrang einstellen.

"Wir suchen für Otto nach Menschen, die auf den hibbeligen Hund Ruhe ausstrahlen", so das Tierheim. "In Gegenwart von aufgeregten Menschen steigt Ottos Aktivität sofort mit an."

Was seinen Tatendrang angeht, sind also noch einige Schritte zu gehen. Mentale sowie körperliche Auslastung sind das A und O, wobei ihm aber natürlich auch ausreichende Ruhephasen gegönnt werden müssen.